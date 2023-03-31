Tam 34 ton ağırlığında! 22 metrelik köprü karadan böyle yürütüldü

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Tekkeköy merkez ile Kutlukent bölgemizi birbirine bağlayacak 3,5 kilometre uzunluğundaki Cemal Yeşilyurt Bulvarımızı ilçemize kazandıracağız. Burada geçişlerse yeni yapacağımız beton köprü ile sağlanacak. Vatandaşlarımızın daha güvenli bir köprüyle ulaşımlarını sağlayabilmeleri için demir köprüyü kaldırarak başlattığımız çalışmalarla hem ilçemizin çehresini değiştiriyoruz hem de ulaşımı daha konforlu hale getirmeye çalışıyoruz. Bu konuda tüm özveriyi ortaya koyan Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir’e ilçemizdeki daha birçok çalışmanın talimatını verip yakından takip ettiği için ilçem ve şahsım adına teşekkür ederim” dedi.