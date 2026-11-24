Tam 1840 TL’niz cebinizde kalacak! İşte doğalgaz faturasını düşürmenin 5 yolu
Soğuk havaların etkisini artırmasıyla birlikte enerji uzmanı Altuğ Karataş, kademeli doğalgaz tarifesi ve tüketimi azaltmaya yönelik 5 yöntemi paylaştı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Soğuk havaların etkisini artırmasıyla birlikte enerji uzmanı Altuğ Karataş, kademeli doğalgaz tarifesi ve tüketimi azaltmaya yönelik 5 yöntemi paylaştı.
Karataş, 150 metreküp tüketimini 127,5 metreküpe düşüren bir hanenin faturasında yaklaşık 1.840 lira tasarruf sağlayabileceğini belirterek, il bazlı tüketim limitlerinin kasım ve aralık aylarında vatandaşın geçişini kolaylaştırmak için yükseltildiğini aktardı.
Uzman isim ayrıca bina ve petek arkası yalıtımı, pencere yalıtım şeritleri, tasarruflu duş başlığı ve kombi ayarı ile bakımının faturaları düşürmede etkili olduğunu vurguladı.
Havaların soğuması ve kış mevsiminin etkisini göstermesiyle birlikte doğal gaz faturaları vatandaşların en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi. Kombilerin daha uzun süre çalışması hane bütçesine ek yük getirirken, uzmanlardan faturaları düşürecek önemli uyarılar geldi.
Canlı yayında doğal gaz tasarrufu sağlayan 5 etkili yöntemi tek tek açıklayan uzman isim, alınacak basit önlemlerle ısınma giderlerinin önemli ölçüde azaltılabileceğini belirtti. Uzman, doğru uygulamalar sayesinde doğal gaz faturalarında yaklaşık 1840 liraya varan tasarruf sağlanabileceğine dikkat çekti.
Doğal gaz tüketimini etkileyen unsurlar arasında birçok neden yer alırken enerji uzmanı Altuğ Karataş, katıldığı canlı yayında hem doğalgazdaki kademeli tarifeye değindi, hem de doğalgaz faturalarını azaltacak 5 yöntemi açıkladı.
Karataş, "Yaklaşık olarak 150 metreküp tüketen birisi 127.5 metreküpe düşürürse faturada neredeyse 1840 lira tasarrufla karşılaşabilir" dedi.
Altuğ Karataş, açıklamasında şunları söyledi: "Türkiye'de sübvansiyonlu bir doğalgaz tarifesi uygulanmaktaydı. Yaklaşık yüzde 50'ler, yüzde 40'lar civarında dışarıdan ithal ettiğimiz doğalgazı evlerimizde sübvansiyonlu uyguluyorduk. Kademeli tarife diye belirtilen tarifeyle aslında buna bir sınır getirilmeye çalışıldı. Hedefte Türkiye'nin toplam 12'si bu indirimli fiyatlardan çıkacak ama bu yüzde 12 toplamın neredeyse yüzde 36 doğalgazını tüketiyordu. Bununla ilgili kararlar alındı. BOTAŞ'ın sitesinde, her il için ortalama doğalgaz tüketim rakamları ortaya çıkartıldı. Son 5 yıllık geçmişe bakıldı. O ilin evlerinde ortalama ne kadar doğalgaz tüketildiği hesaplandı. Yüzde 75 üstü alındı ve bu limit kabul edildi. Her ay için açıklandı. Kasım ve aralık ayındaki değişim ise açıklanmış olmasına rağmen, -tahminim vatandaşın geçişinde bazı problemler ortaya çıkabilir, insanlar ilk defa bununla karşılaşıyor- bunu önlemek için özellikle kasım ve aralık aylarında bu yüzde 75 üstü belirlenen limit biraz daha artırıldı. İstanbul için örnek verelim. Kasımda 101.7 metreküplük aylık ortalama rakam. Yüzde 34 artışla 136 metreküpe çıkarıldı. Ankara için 161.6 metreküplük belirlenmiş limit. 283 metreküpe çıkarıldı. Erzurum için 190'dan 507'ye çıkarıldı. Bunun üstüne geçtiğinizde yüksek fiyatlı, gerçek fiyatlı doğalgazla karşılaşıyorsunuz. Bunun altında olduğunuz müddetçe ise indirimli tarifeyle karşılaşıyorsunuz. Rakamlar bin liralara varabiliyor. Sadece verimlilikle elde ettiğiniz tasarruf değil ciddi bir fiyat farkı ortaya çıkabiliyor. DOĞALGAZ FATURALARINI AZALTACAK 5 YÖNTEM Özellikle yalıtım. Binanızı yalıtım yaptırırsanız faturalarınız yüzde 50 azalır. Eğer binanızı yalıtım yaptıramıyorsanız kalorifer peteklerinizin arkasına bir yalıtım materyali kullanabilirsiniz. Pencerelerinizin kenarına nalburdan basit bir şekilde alabileceğiniz süngerlerle, şeritlerle bir anda yüzde 5-10 tasarruf elde edebilirsiniz. Tüketmiş olduğunuz sıcak suyu duşta tasarruflu duş başlığıyla azaltıp doğalgaz tüketiminizi azaltabilirsiniz. Kombinizi daha düşük sıcaklıkta çalıştırıp bakımını iyi bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Yaklaşık olarak 150 metreküp tüketen birisi 127.5 metreküpe düşürürse faturada neredeyse 1840 lira tasarrufla karşılaşabilir."
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