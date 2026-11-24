Altuğ Karataş, açıklamasında şunları söyledi: "Türkiye'de sübvansiyonlu bir doğalgaz tarifesi uygulanmaktaydı. Yaklaşık yüzde 50'ler, yüzde 40'lar civarında dışarıdan ithal ettiğimiz doğalgazı evlerimizde sübvansiyonlu uyguluyorduk. Kademeli tarife diye belirtilen tarifeyle aslında buna bir sınır getirilmeye çalışıldı. Hedefte Türkiye'nin toplam 12'si bu indirimli fiyatlardan çıkacak ama bu yüzde 12 toplamın neredeyse yüzde 36 doğalgazını tüketiyordu. Bununla ilgili kararlar alındı. BOTAŞ'ın sitesinde, her il için ortalama doğalgaz tüketim rakamları ortaya çıkartıldı. Son 5 yıllık geçmişe bakıldı. O ilin evlerinde ortalama ne kadar doğalgaz tüketildiği hesaplandı. Yüzde 75 üstü alındı ve bu limit kabul edildi. Her ay için açıklandı. Kasım ve aralık ayındaki değişim ise açıklanmış olmasına rağmen, -tahminim vatandaşın geçişinde bazı problemler ortaya çıkabilir, insanlar ilk defa bununla karşılaşıyor- bunu önlemek için özellikle kasım ve aralık aylarında bu yüzde 75 üstü belirlenen limit biraz daha artırıldı. İstanbul için örnek verelim. Kasımda 101.7 metreküplük aylık ortalama rakam. Yüzde 34 artışla 136 metreküpe çıkarıldı. Ankara için 161.6 metreküplük belirlenmiş limit. 283 metreküpe çıkarıldı. Erzurum için 190'dan 507'ye çıkarıldı. Bunun üstüne geçtiğinizde yüksek fiyatlı, gerçek fiyatlı doğalgazla karşılaşıyorsunuz. Bunun altında olduğunuz müddetçe ise indirimli tarifeyle karşılaşıyorsunuz. Rakamlar bin liralara varabiliyor. Sadece verimlilikle elde ettiğiniz tasarruf değil ciddi bir fiyat farkı ortaya çıkabiliyor. DOĞALGAZ FATURALARINI AZALTACAK 5 YÖNTEM Özellikle yalıtım. Binanızı yalıtım yaptırırsanız faturalarınız yüzde 50 azalır. Eğer binanızı yalıtım yaptıramıyorsanız kalorifer peteklerinizin arkasına bir yalıtım materyali kullanabilirsiniz. Pencerelerinizin kenarına nalburdan basit bir şekilde alabileceğiniz süngerlerle, şeritlerle bir anda yüzde 5-10 tasarruf elde edebilirsiniz. Tüketmiş olduğunuz sıcak suyu duşta tasarruflu duş başlığıyla azaltıp doğalgaz tüketiminizi azaltabilirsiniz. Kombinizi daha düşük sıcaklıkta çalıştırıp bakımını iyi bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Yaklaşık olarak 150 metreküp tüketen birisi 127.5 metreküpe düşürürse faturada neredeyse 1840 lira tasarrufla karşılaşabilir."