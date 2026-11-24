Küresel finans, teknoloji ve iş dünyasından önde gelen isimlerin yer aldığı ve İsrail'e sağlanan mali ya da siyasi desteklerle ilişkilendirilen milyarderler listesi kamuoyunda tartışmaya sebep oldu. Paylaşılan derlemede farklı sektörlerden milyarderlerin servet büyüklükleri ile çeşitli kuruluşlara, siyasete veya teknoloji projelerine yönelik bağ ve yatırımlarına yer verildi. Listede yer alan bazı isimlerin doğrudan mali bağları bulunmadığı halde siyasi açıklamalarıyla anıldığı, bazılarının ise teknoloji, medya veya bağış kanalları üzerinden öne çıktığı ifade edildi.