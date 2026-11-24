Serdar Turhan, Pusula Holding'in eski yönetim kurulu başkanı; Muhammed Yarız ise Pusula Portföy'ün yönetim kurulu başkanı olarak tanınıyor. Her iki isim de eylül ayında fon soruşturması kapsamında tutuklandı. Ancak Gündoğdu Gıda'ya yatırım kararı bundan yaklaşık dört ay önce alınmıştı. Burada önemli olan yalnızca iki ismin kimliği değil, yatırımın büyüklüğü ve yöntemi. Şirketin sermayesi 39 milyon liraydı. Planlanan sermaye artırımının toplam satış hasılatı ise 3 milyar liraydı.