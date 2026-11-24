Türkiye'nin süt devine ortak olacaklardı: 3 milyarlık plan iptal edildi
Türkiye'yi sarsan fon soruşturmasında tutuklanan iki ismin süt devine ortak olma planı 23 Kasım itibariyle resmen iptal edildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'yi sarsan fon soruşturmasında tutuklanan iki ismin süt devine ortak olma planı 23 Kasım itibariyle resmen iptal edildi.
Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, Türkiye'de sermaye piyasalarını sarsan fon soruşturmasının halka açık şirketlere uzanan bağlantılarına bir yenisi eklendi. Bu kez karşımızda bir süt ve süt ürünleri şirketi var: Gündoğdu Gıda. Şirketin 21 Mayıs 2026'da aldığı yönetim kurulu kararı, fon soruşturmasının iki önemli ismi Serdar Turhan ve Muhammed Yarız'ın 3 milyar liralık bir yatırımla şirkete ortak olmasının önünü açıyordu.
Ancak bu plan gerçekleşmedi. 23 Kasım Pazartesi günü saat 19.05'te yapılan KAP açıklamasıyla, SPK'nın başvuruyu işlemden kaldırdığı ve sermaye artırımı sürecinin iptal edildiği duyuruldu. 3 milyar liralık yatırımın adresi neden bir süt şirketiydi?
Serdar Turhan, Pusula Holding'in eski yönetim kurulu başkanı; Muhammed Yarız ise Pusula Portföy'ün yönetim kurulu başkanı olarak tanınıyor. Her iki isim de eylül ayında fon soruşturması kapsamında tutuklandı. Ancak Gündoğdu Gıda'ya yatırım kararı bundan yaklaşık dört ay önce alınmıştı. Burada önemli olan yalnızca iki ismin kimliği değil, yatırımın büyüklüğü ve yöntemi. Şirketin sermayesi 39 milyon liraydı. Planlanan sermaye artırımının toplam satış hasılatı ise 3 milyar liraydı.
21 Mayıs tarihli yönetim kurulu kararında dikkat çeken bir başka düzenleme bulunuyordu. Mevcut hissedarların yeni pay alma, yani rüçhan hakları tamamen kısıtlanacaktı. Yeni çıkarılacak B grubu hisseler halka arz edilmeyecek, doğrudan Serdar Turhan ve Muhammed Yarız'a tahsis edilecekti. Bu yöntem, mevcut ortakların şirketteki pay oranlarının azalması sonucunu doğurabilecekti. Ancak iki ismin hangi oranlarda ortak olacağı, kesin satış fiyatı ve ihraç edilecek pay adedi belirlenmediği için netleşmemişti. Dolayısıyla işlemin şirketin yönetim kontrolünü değiştirip değiştirmeyeceği de mevcut belgelerle kesin olarak söylenemiyor.
3 milyar lira nereye harcanacaktı? Patronlar Dünyası'nın incelediği 21 Mayıs tarihli Fon Kullanım Raporu'nda şirketin finansal yapısının güçlendirilmesi, büyüme stratejisinin desteklenmesi ve yeni yatırım fırsatlarına kaynak oluşturulması hedefleri sıralanıyor. Ancak rapor şu sorulara somut cevap vermiyor: 3 milyar lira hangi üretim tesisine yatırılacaktı? Yeni bir şirket mi satın alınacaktı? Borçlar mı kapatılacaktı? Yoksa başka yatırımlar mı finanse edilecekti? Raporda bunlara ilişkin tutar bazında ayrıntılı bir dağılım bulunmuyor. Bu durum, fonun amaç dışı kullanılacağını göstermiyor. Ancak yatırımın ekonomik gerekçesinin daha ayrıntılı açıklanmasını gerektiren önemli bir belirsizlik yaratıyor.
21 Mayıs 2026 Gündoğdu Gıda yönetimi, 3 milyar liralık tahsisli sermaye artırımı kararı aldı. 22 Mayıs 2026 SPK başvurusu yapıldı. Yarız ve Turhan'ın isimleri KAP'ta açıklandı. Eylül 2026 İki isim fon soruşturması kapsamında tutuklandı. 23 Kasım 2026 SPK'nın başvuruyu işlemden kaldırmasının ardından sermaye artırımı iptal edildi.
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