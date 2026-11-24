DİKKATLER HÜRMÜZ’DE Hürmüz Boğazı'nda ise normalleşme henüz tamamlanmış değil. Kasım ayında ticari geçişler savaş öncesi seviyelerin altında kalmaya devam etti. 20 Kasım haftasına ilişkin verilerde boğazdaki gemi trafiğinin, savaş öncesi seviyelere göre yaklaşık yüzde 40 düşük olduğu hesaplandı. Buna rağmen petrol akışında alternatif güzergâhların devreye girmesi, fiyatlardaki risk primini aşağı çekiyor. Yemen'deki Husilerin saldırıları da piyasada korkulan bir arz kesintisine yol açmadı. Kasım ayında Suudi Arabistan'daki bazı enerji altyapılarının hedef alınmasına rağmen, saldırılar, petrol üretimi ve ihracatında geniş çaplı bir gerilemeye sebep olmadı.