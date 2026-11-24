Depolar için müjdeli haber! Petrolde çok sert düşüş
Brent petrol, 24 Kasım işlemlerinde 86,25 dolara kadar düşerek son üç ayın en düşük seviyesini gördü. Kasım ayındaki değer kaybı yüzde 23,5’i aşarken, COVID-19 salgınından bu yana en sert aylık düşüş kaydediliyor. Arz fazlası beklentileri, Orta Doğu’dan petrol sevkiyatının yeniden artması ve ABD-İran arasında diplomatik çözüm ihtimalinin güçlenmesi fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor. Türkiye’de ise benzin fiyatları kasım ayında yüzde 15 gerilerken, yeni indirim beklentileri de gündeme geldi.