Tam 128 senedir ayakta! Bu bina yıllara meydan okuyor

9 bin 353 üyesi bulunan Söke Hacı Halil Paşa Halk Kütüphanesi’nde 28 bin 339 kitap bulunuyor. Son altı aylık verilere göre ödünç materyal alan kullanıcı sayısı 3 bin 254 olurken, ödünç verilen materyal sayısı ise 6 bin 931 olarak gerçekleşti. Binada kitapların yanında çağın gerekliliği olan bilgisayarlar kullanılarak, ziyaretçiler teknoloji ile de bilgiye ulaşabiliyor.