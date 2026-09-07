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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın açıkladı: Erciyes’te Talas zirvesi: İki kupa birden

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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın açıkladı: Erciyes’te Talas zirvesi: İki kupa birden

Talas Belediyespor, geleceğin futbol yıldızlarını buluşturan Academy Erciyes Cup 2026’da iki şampiyonluk birden kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Erciyes’in 1.850 metre rakımındaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde düzenlenen turnuvada 2015 ve 2017 doğumlu Talas Belediyespor takımları şampiyonluk kupasını kaldırdı. Türkiye’nin farklı şehirlerinden 41 takımın, U9, U10, U11, U12 ve U13 kategorilerinde mücadele ettiği turnuva, genç futbolcular için önemli bir rekabet ve deneyim alanı oluşturdu. Üç gün süren organizasyonda Talas Belediyesporun iki yaş grubunda zirveye çıkması, kulübün altyapı çalışmalarının başarısını bir kez daha ortaya koydu.

#1
Foto - Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın açıkladı: Erciyes’te Talas zirvesi: İki kupa birden

Turnuvada şampiyonluk mücadelesi veren Talas Belediyesporlu genç futbolcuları Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan da yalnız bırakmadı. Erciyes’te genç sporcularla bir araya gelen Başkan Yalçın ve Başkan Okandan, karşılaşmaları takip ederek oyunculara destek verdi. Okandan da turnuvada yaptığı değerlendirmede, Türkiye’nin dört bir yanından 41 takımın ve beş farklı kategorinin Erciyes’te buluşmasının Kayseri’nin spor turizmine önemli katkı sağladığını belirterek sahada mücadele eden gençlere başarı dileklerini iletti.

#2
Foto - Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın açıkladı: Erciyes’te Talas zirvesi: İki kupa birden

Talas Belediyesporun elde ettiği çifte şampiyonluk, Talas Belediyesinin çocuk ve gençlere yönelik "Sporcu Fabrikası" anlayışının sahadaki karşılıklarından biri oldu. Talas Belediyespor, altyapısında genç sporcuların gelişimine yönelik çalışmalarını sürdürürken, son dönemde yetiştirdiği futbolcuları profesyonel kulüplere kazandırmasıyla da dikkat çekiyor.

#3
Foto - Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın açıkladı: Erciyes’te Talas zirvesi: İki kupa birden

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da daha önce spor yatırımlarının temel amacının çocukları yalnızca sportif açıdan değil, disiplin, takım ruhu ve karakter gelişimi açısından da desteklemek olduğunu vurgulamıştı. Academy Erciyes Cup 2026’da gelen 2015 ve 2017 gruplarının şampiyonlukları, Talas’ın altyapıdaki yükselişine iki yeni kupa daha ekledi. Erciyes’in zirvesinde kaldırılan kupalar, Talas’ta geleceğin futbolcuları için yapılan yatırımın da yeni bir göstergesi oldu.

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