Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın açıkladı: Erciyes’te Talas zirvesi: İki kupa birden

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da daha önce spor yatırımlarının temel amacının çocukları yalnızca sportif açıdan değil, disiplin, takım ruhu ve karakter gelişimi açısından da desteklemek olduğunu vurgulamıştı. Academy Erciyes Cup 2026’da gelen 2015 ve 2017 gruplarının şampiyonlukları, Talas’ın altyapıdaki yükselişine iki yeni kupa daha ekledi. Erciyes’in zirvesinde kaldırılan kupalar, Talas’ta geleceğin futbolcuları için yapılan yatırımın da yeni bir göstergesi oldu.