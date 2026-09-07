Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın açıkladı: Erciyes’te Talas zirvesi: İki kupa birden
Talas Belediyespor, geleceğin futbol yıldızlarını buluşturan Academy Erciyes Cup 2026’da iki şampiyonluk birden kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Erciyes’in 1.850 metre rakımındaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde düzenlenen turnuvada 2015 ve 2017 doğumlu Talas Belediyespor takımları şampiyonluk kupasını kaldırdı. Türkiye’nin farklı şehirlerinden 41 takımın, U9, U10, U11, U12 ve U13 kategorilerinde mücadele ettiği turnuva, genç futbolcular için önemli bir rekabet ve deneyim alanı oluşturdu. Üç gün süren organizasyonda Talas Belediyesporun iki yaş grubunda zirveye çıkması, kulübün altyapı çalışmalarının başarısını bir kez daha ortaya koydu.