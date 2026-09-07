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İstanbul’daki kırtasiyelere denetim: Etiket oyunlarına 997 bin lira ceza

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İstanbul’daki kırtasiyelere denetim: Etiket oyunlarına 997 bin lira ceza

İstanbul’da 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde öğrencilerin güvenli ve sağlıklı ürünlere ulaşabilmesi amacıyla Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından kırtasiyelere yönelik denetimler artırıldı. 885 işletmede yaklaşık 106 bin 901 ürün hem fiyat etiketi açısından hem de ürün güvenliği açısından incelendi. 251 üründe reyon ile kasa arasında fiyat uyuşmazlığı tespit edilirken, işletmelere toplam 997 bin 223 TL idari para cezası uygulandı.

#1
Foto - İstanbul’daki kırtasiyelere denetim: Etiket oyunlarına 997 bin lira ceza

Yeni eğitim-öğretim yılına günler kala Ticaret Bakanlığı tarafından denetimler arttırıldı. Bu kapsamda İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri Şişli’de kırtasiyelere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, kırtasiye ürünlerinin etiket ve fiyat bilgileri, mevzuata uygunluğu ile tüketici sağlığı ve güvenliği açısından taşıması gereken şartlar kontrol edildi. Öte yandan kansorejen madde içerilebilecek ürünler, bakanlıktan gelen uzman ekipler tarafından incelemeye alındı. İncelenen ürünün kansorejen madde içerip, içermediği 3 gün içerisinde belli olacağı öğrenildi.

#2
Foto - İstanbul’daki kırtasiyelere denetim: Etiket oyunlarına 997 bin lira ceza

İlçedeki kırtasiyelere yönelik düzenlenen denetimlere katılan İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, "Ticaret Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde her yıl olduğu gibi hem velilerimizin ve öğrencilerimizin ekonomik çıkarlarını korumak hem de evlatlarımızın sağlığını tehdit edebilecek güvensiz ürünlerin piyasada yer almasını engellemek amacıyla 81 ilimizde eş zamanlı yaygın ve yoğun fiyat etiketi ile ürün güvenliği denetimleri gerçekleştiriyoruz.

#3
Foto - İstanbul’daki kırtasiyelere denetim: Etiket oyunlarına 997 bin lira ceza

İstanbul’da 05 Ağustos’tan itibaren başlattığımız kırtasiye denetimleri İstanbul’un 39 ilçesinde eş zamanlı yürütülmüş; toplam 885 kırtasiye ürünü satan işletmeyi denetlendik. 885 işletmede yaklaşık 106 bin 901 ürünü hem fiyat etiketi açısından hem de ürün güvenliği açısından denetledik. Bu denetimler neticesinde yaklaşık 251 ürünün reyonla kasa arasındaki fiyatının uyuşmadığını gördük. Fiyat etiketindeki aykırılıklar sebebiyle ilgili işletmelere toplam 997 bin 223 TL tutarında idari para cezası uygulanmıştır. 24 bin 378 ürünle ilgili fiyatlarını yüksek bulduk. Bunları da inceliyoruz.

#4
Foto - İstanbul’daki kırtasiyelere denetim: Etiket oyunlarına 997 bin lira ceza

Sıkı denetimlerimiz neticesinde, 2025 yılında2 bin 174 olarak tespit ettiğimiz Fiyat Etiket Yönetmeliği aykırılığı, yürüttüğümüz istikrarlı mücadele sayesinde bu yıl yüzde 85’den fazla azalış göstererek 251’e düşmüştür.

#5
Foto - İstanbul’daki kırtasiyelere denetim: Etiket oyunlarına 997 bin lira ceza

Ayrıca 2011 yılında kırtasiye ürünlerinde güvensizlik oranı yüzde 50’nin üzerinde iken Bakanlığımız tarafından yürütülen etkin piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri, alınan tedbirler ve sektör paydaşlarının mevzuata uyum konusunda gösterdiği hassasiyet neticesinde, kırtasiye ürünlerindeki güvensizlik oranı önemli ölçüde azaltılmış ve kırtasiye ürünlerinde güvensizlik oranını yüzde 1’in altına düşürülmüştür.

#6
Foto - İstanbul’daki kırtasiyelere denetim: Etiket oyunlarına 997 bin lira ceza

Bu düşüşler, sahada gerçekleştirdiğimiz denetimlerin ne kadar doğru ve sonuç odaklı olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. İşletmelerimizin mevzuata uyumunu kolaylaştırmak amacıyla 419 işletmede Fiyat Etiket Yönetmeliği kapsamında bilgilendirme faaliyeti yürütülmüştür" dedi.

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