İstanbul’daki kırtasiyelere denetim: Etiket oyunlarına 997 bin lira ceza
İstanbul’da 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde öğrencilerin güvenli ve sağlıklı ürünlere ulaşabilmesi amacıyla Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından kırtasiyelere yönelik denetimler artırıldı. 885 işletmede yaklaşık 106 bin 901 ürün hem fiyat etiketi açısından hem de ürün güvenliği açısından incelendi. 251 üründe reyon ile kasa arasında fiyat uyuşmazlığı tespit edilirken, işletmelere toplam 997 bin 223 TL idari para cezası uygulandı.