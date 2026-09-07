İstanbul’daki kırtasiyelere denetim: Etiket oyunlarına 997 bin lira ceza

İstanbul’da 05 Ağustos’tan itibaren başlattığımız kırtasiye denetimleri İstanbul’un 39 ilçesinde eş zamanlı yürütülmüş; toplam 885 kırtasiye ürünü satan işletmeyi denetlendik. 885 işletmede yaklaşık 106 bin 901 ürünü hem fiyat etiketi açısından hem de ürün güvenliği açısından denetledik. Bu denetimler neticesinde yaklaşık 251 ürünün reyonla kasa arasındaki fiyatının uyuşmadığını gördük. Fiyat etiketindeki aykırılıklar sebebiyle ilgili işletmelere toplam 997 bin 223 TL tutarında idari para cezası uygulanmıştır. 24 bin 378 ürünle ilgili fiyatlarını yüksek bulduk. Bunları da inceliyoruz.