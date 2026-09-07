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Saldırılarda yaralanan 6 yaşındaki Davud şehit oldu Siyonist alçaklardan yine çocuk katliamı

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AA Giriş Tarihi:

Saldırılarda yaralanan 6 yaşındaki Davud şehit oldu Siyonist alçaklardan yine çocuk katliamı

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze'ye daha önce düzenlediği saldırılarda yaralanan 1'i çocuk 2 Filistinli daha şehit oldu.

#1
Foto - Saldırılarda yaralanan 6 yaşındaki Davud şehit oldu Siyonist alçaklardan yine çocuk katliamı

Siyonist alçakların dünkü saldırısında yaralanan Subhi el-Batrihi ile birkaç önceki saldırılarda yaralanan 6 yaşındaki Davud Mikad isimli çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

#2
Foto - Saldırılarda yaralanan 6 yaşındaki Davud şehit oldu Siyonist alçaklardan yine çocuk katliamı

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze'ye daha önce düzenlediği saldırılarda yaralanan 1'i çocuk 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

#3
Foto - Saldırılarda yaralanan 6 yaşındaki Davud şehit oldu Siyonist alçaklardan yine çocuk katliamı

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze kentinde dünkü İsrail saldırısında yaralanan Subhi el-Batrihi aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybetti.

#4
Foto - Saldırılarda yaralanan 6 yaşındaki Davud şehit oldu Siyonist alçaklardan yine çocuk katliamı

Ayrıca İsrail ordusunun birkaç hafta önce Gazze'nin kuzeyindeki ez-Zerka bölgesinde düzenlediği saldırıda yaralanan 6 yaşındaki Davud Mikad isimli çocuk da yaşamını yitirdi.

#5
Foto - Saldırılarda yaralanan 6 yaşındaki Davud şehit oldu Siyonist alçaklardan yine çocuk katliamı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Gazze'de 10 Ekim 2025'te ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda 1344 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 481'i de yaralandı.

#6
Foto - Saldırılarda yaralanan 6 yaşındaki Davud şehit oldu Siyonist alçaklardan yine çocuk katliamı

İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 73 bin 651 Filistinli yaşamını yitirdi, 174 binden fazlası da yaralandı.

#7
Foto - Saldırılarda yaralanan 6 yaşındaki Davud şehit oldu Siyonist alçaklardan yine çocuk katliamı

Saldırılarda yaralanan 6 yaşındaki Davud şehit oldu Siyonist alçaklardan yine çocuk katliamı

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Yorumlar

Bekir KALINSAZLIOĞLU

Ya Rab !!! Ne kadar siyonist yobaz insanımsı yahudi ve destekçisi varsa Sen de onlara da evlat acısı yaşat!!! aminnn

Hüseyin Yavuz

Eskiden KINAMA yapılıyordu ; yeterli değil derken kınama bile yok. Yazıklar olsun
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