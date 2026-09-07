Saldırılarda yaralanan 6 yaşındaki Davud şehit oldu Siyonist alçaklardan yine çocuk katliamı
İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze'ye daha önce düzenlediği saldırılarda yaralanan 1'i çocuk 2 Filistinli daha şehit oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze'ye daha önce düzenlediği saldırılarda yaralanan 1'i çocuk 2 Filistinli daha şehit oldu.
Siyonist alçakların dünkü saldırısında yaralanan Subhi el-Batrihi ile birkaç önceki saldırılarda yaralanan 6 yaşındaki Davud Mikad isimli çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.
İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze'ye daha önce düzenlediği saldırılarda yaralanan 1'i çocuk 2 Filistinli yaşamını yitirdi.
Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze kentinde dünkü İsrail saldırısında yaralanan Subhi el-Batrihi aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybetti.
Ayrıca İsrail ordusunun birkaç hafta önce Gazze'nin kuzeyindeki ez-Zerka bölgesinde düzenlediği saldırıda yaralanan 6 yaşındaki Davud Mikad isimli çocuk da yaşamını yitirdi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Gazze'de 10 Ekim 2025'te ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda 1344 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 481'i de yaralandı.
İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 73 bin 651 Filistinli yaşamını yitirdi, 174 binden fazlası da yaralandı.
Saldırılarda yaralanan 6 yaşındaki Davud şehit oldu Siyonist alçaklardan yine çocuk katliamı
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