3 hafta sahalarda olmayacak Victor Osimhen teknik heyeti endişelendiriyor: Okan Buruk rotasyon mesaisinde
Osimhen'siz bir Galatasaray söylemi Galatasaray teknik heyetini rotasyona doğru yöneltmiş durumda.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Osimhen'siz bir Galatasaray söylemi Galatasaray teknik heyetini rotasyona doğru yöneltmiş durumda.
Galatasaray'da Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın sakatlıkları sonrası teknik heyet ve Okan Buruk mesaiye başladı. Osimhen’in yokluğunda santrfor bölgesinde Barış Alper Yılmaz’ı kullanmayı düşünen Buruk, sol kanadı Sane’ye, sağ kanadı ise Yunus Akgün’e emanet etmeyi planlıyor.
Galatasaray’da, Şampiyonlar Ligi’nde hafta içinde oynanacak Sporting karşılaşması öncesinde tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor.
Ancak Victor Osimhen ve Mario Lemina’dan gelen sakatlık haberleri, teknik heyetin planlarını değiştirdi. İki önemli futbolcunun da en az 3 hafta takımdan uzak kalmasının beklendiği öğrenildi. Teknik direktör Okan Buruk ise mevcut kadrodan maksimum verimi alabilmek için ekibiyle birlikte yoğun bir mesaiye başladı.
Deneyimli teknik adamın hücum hattındaki planı büyük ölçüde netleşti. Osimhen’in yokluğunda santrfor bölgesinde Barış Alper Yılmaz’ı kullanmayı düşünen Buruk, sol kanadı Sane’ye, sağ kanadı ise Yunus Akgün’e emanet etmeyi planlıyor. Orta sahada ise Lemina’nın yokluğunu kapatacak formül üzerindeki çalışmalar devam ediyor.
Okan Buruk’un, son dönemde performansı tartışılan bazı oyuncularıyla bire bir görüşmeler yaptığı ve onları Sporting sınavına mental olarak hazırlamaya çalıştığı öğrenildi.
Şampiyonlar Ligi’ne galibiyetle başlamayı hedefleyen sarı-kırmızılılarda teknik heyet adeta Kemerburgaz’a kamp kurdu.
Buruk ve ekibi, daralan rotasyona rağmen Sporting karşısına en güçlü 11’i çıkarmanın hesaplarını yapıyor.
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