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Tahran'dan skandalı ifşa eden bomba iddia: CENTCOM Komutanı Hürmüz'de korsan petrol çetesi yönetiyor!

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Tahran'dan skandalı ifşa eden bomba iddia: CENTCOM Komutanı Hürmüz'de korsan petrol çetesi yönetiyor!

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, devlet televizyonu Press TV'ye yaptığı sarsıcı açıklamalarda, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper'ın Birleşik Arap Emirlikleri ordusunu maşa olarak kullanarak Hürmüz Boğazı'nda doğrudan petrol kaçakçılığını sevk ve idare ettiğini duyurdu. Büyük tankerlere hırsızlık malı petrol taşımak için küçük teknelerin kullanıldığını belirten Rızai, küresel haydutların bu korsan hamlelerine karşı İran güçlerinin her gece bu tekneleri birer birer imha ettiğini ilan etti.

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Foto - Tahran'dan skandalı ifşa eden bomba iddia: CENTCOM Komutanı Hürmüz'de korsan petrol çetesi yönetiyor!

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Cooper’ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ordusunu da kullanarak Hürmüz Boğazı'ndaki petrol kaçakçılığını yönettiğini iddia eden Rızai, “Petrolü büyük tankerlere aktarmak için 5-6 küçük tekne kullanıyorlar. Biz de her gece onlardan 5-6'sını vuruyoruz." dedi.

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Foto - Tahran'dan skandalı ifşa eden bomba iddia: CENTCOM Komutanı Hürmüz'de korsan petrol çetesi yönetiyor!

Rızai, İran'ın İngilizce yayın yapan devlet televizyonu Press TV'ye, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. CENTCOM Komutanı Cooper'ın, "BAE ordusunu kullanarak Hürmüz Boğazı'ndaki petrol kaçakçılığını yönettiğini" ileri süren Rızai, "Petrolü büyük tankerlere aktarmak için 5-6 küçük tekne kullanıyorlar. Biz de her gece onlardan 5-6'sını vuruyoruz." dedi.

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Foto - Tahran'dan skandalı ifşa eden bomba iddia: CENTCOM Komutanı Hürmüz'de korsan petrol çetesi yönetiyor!

Rızai ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın açık olduğu yönündeki ifadeleri hakkında ise, "Siz kaçakçılık yapıyorsunuz fakat Hürmüz Boğazı'nın kontrolü İran'dadır." ifadelerini kullandı. ABD'nin İran'a yönelik yeni bir saldırıda, ülkesinin "yeni yeteneklerini" kullanacağını vurgulayan Rızai, "Henüz BAE'deki ABD'nin değerli varlıklarını hedef listemize eklemedik.

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Foto - Tahran'dan skandalı ifşa eden bomba iddia: CENTCOM Komutanı Hürmüz'de korsan petrol çetesi yönetiyor!

Eğer saldırı olursa bölgede bulunan kablolar, veri merkezleri ve yapay zeka tesislerinin büyük kısmı yok olacak. Bölgedeki bu unsurların değeri 2 trilyon doların üzerinde." değerlendirmesinde bulundu.

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