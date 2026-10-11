Tahran'dan skandalı ifşa eden bomba iddia: CENTCOM Komutanı Hürmüz'de korsan petrol çetesi yönetiyor!

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, devlet televizyonu Press TV'ye yaptığı sarsıcı açıklamalarda, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper'ın Birleşik Arap Emirlikleri ordusunu maşa olarak kullanarak Hürmüz Boğazı'nda doğrudan petrol kaçakçılığını sevk ve idare ettiğini duyurdu. Büyük tankerlere hırsızlık malı petrol taşımak için küçük teknelerin kullanıldığını belirten Rızai, küresel haydutların bu korsan hamlelerine karşı İran güçlerinin her gece bu tekneleri birer birer imha ettiğini ilan etti.