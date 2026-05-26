"Herkesi bağışlarım, onu asla" demiş! İşte Kılıçdaroğlu'nun affetmeyeceği tek isim
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

“Herkesi bağışlarım, onu asla” demiş! İşte Kılıçdaroğlu’nun affetmeyeceği tek isim

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'ndeki mesaisine başlayacak. Kılıçdaroğlu'nun 1 Haziran'da Parti Meclisi'ni toplaması ve CHP'den bazı isimlerin ihracına yönelik çalışmaları hızlandırması bekleniyor. Kurmayları ile yaptığı toplantıda pişmanlık belirten CHP'li milletvekillerinin affedileceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, CHP'li bir milletvekiline ise ne pahasına olursa olsun hoşgörü gösterilmeyeceğini belirtti.

Foto - "Herkesi bağışlarım, onu asla" demiş! İşte Kılıçdaroğlu'nun affetmeyeceği tek isim

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin 21 Mayıs akşamı UYAP sistemine yüklediği 'mutlak butlan' kararı ile CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultayı geçersiz kılınırken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti organlarının görevine son verildi.

CHP Genel Başkanlığı koltuğuna yeniden Kemal Kılıçdaroğlu getirilirken, Özgür Özel'in kararı tanımaması ve CHP Genel Merkezi'nde direniş başlatması üzerine pazar günü Türk Demokrasi Tarihine geçecek görüntüler yaşandı. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in Ankara Valiliğine verdiği iki dilekçe sonucunda Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi için yüzlerce polisle birlikte CHP'lilere biber gazı ve plastik mermi ile müdahale etti.

Yaşananların ardından parti binası büyük zarar görürken, Özgür Özel binadan ayrılarak büyük bir kalabalıkla birlikte TBMM'ye yürüyüş başlattı ve CHP Genel Merkez'ine Kılıçdaroğlu'nun ekibi giriş yaptı. Dün Kılıçdaroğlu'nun ekibi tarafından binadaki hasarın giderilmesine yönelik çalışma başlatılırken, Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne 30 Mayıs'ta geleceği ve partililerle bayramlaşacağı öğrenildi.

30 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi bahçesinde toplanacak kalabalığa seslenmesi beklenen Kılıçdaroğlu, partideki esas mesaisine 1 Haziran'da başlayacak. Parti Meclisi toplantısının ardından CHP MYK'sına partiden ihraç edilecek isimlerin sunulması beklenirken, Kılıçdaroğlu'nun kurmayları ile yaptığı toplantıda 'hoşgörü' çağrısında bulunduğu öğrenildi.

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede "Kemal Bey geçtiğimiz haftalarda kendisine Ankara'da saldırıda bulunan kişiyi bile affetti ve helalleşti. Elbette kendisinden helallik isteyen ve özür dileyen CHP'li arkadaşlarımızı affedecektir" ifadelerini kullanırken, bu durumun dışında kalacak isimler de belli oldu.

24 Mayıs sabahı Kılıçdaroğlu'nu destekleyen kalabalık bazı CHP'li millletvekilleri ve Kılıçdaroğlu'nun avukatlarıyla birlikte CHP Genel Merkezi'nin önüne toplanmış, yaşanan arbedenin ardından CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak "Yıllarca kendisiyle omuz omuza yürüdüğü arkadaşlarını dövdürecekse, öldürtecekse Allah onun belasını versin. Bu millet onu affetmeyecek. Tarih onu affetmeyecek" ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu açıklamalara Kılıçdaroğlu'nun büyük tepki gösterdiği öğrenilirken, Ali Mahir Başarır'ın geri dönüşü olmaksızın CHP'den ihraç edilmesi için çalışmaların başlatılacağı öğrenildi.

Yorumlar

adem

hellallescez kk ile az kaldi

Serdar

Hepsi öyle donuşler yapacak ki yine sasırıp kalacak herkes. Bu nasıl mide diyecek. Hep beraber Erdoğan'a saldıracaklar.
