“Herkesi bağışlarım, onu asla” demiş! İşte Kılıçdaroğlu’nun affetmeyeceği tek isim

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'ndeki mesaisine başlayacak. Kılıçdaroğlu'nun 1 Haziran'da Parti Meclisi'ni toplaması ve CHP'den bazı isimlerin ihracına yönelik çalışmaları hızlandırması bekleniyor. Kurmayları ile yaptığı toplantıda pişmanlık belirten CHP'li milletvekillerinin affedileceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, CHP'li bir milletvekiline ise ne pahasına olursa olsun hoşgörü gösterilmeyeceğini belirtti.