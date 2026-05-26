Siyaset
CHP’de "1 Haziran" kıyameti! Kılıçdaroğlu’nun kellesini alacağı ilk isim belli oldu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin verdiği “mutlak butlan” kararının ardından CHP'de sular durulmazken, Kemal Kılıçdaroğlu’nun 1 Haziran’dan itibaren aktif olarak göreve başlayacağı iddiası kulisleri hareketlendirdi. Gazeteci Barış Yarkadaş'ın canlı yayında dile getirdiği iddialara göre Kılıçdaroğlu'nun ilk icraatı, Özgür Özel’i TBMM'deki Grup Başkanlığı görevinden azlettirmek olacak. Öte yandan genel merkezden ayrılan Özgür Özel’in kendisine destek veren milletvekilleriyle gizli bir toplantı yaparak, "Paramız, otobüsümüz ve kürsümüz yok, bundan sonra siyaseti sokaklarda yapacağız" dediği öne sürüldü.

CHP’de Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin verdiği “mutlak butlan” kararının ardından başlayan kriz büyüyerek devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlık görevine dönmesinin ardından parti içindeki güç mücadelesi yeni iddialarla daha da sertleşirken, gazeteci Barış Yarkadaş’ın TV100 canlı yayınındaki açıklamaları gündeme damga vurdu.

Yarkadaş, Kemal Kılıçdaroğlu’nun kısa süre içinde parti çalışmalarına başlayacağını öne sürerek şu ifadeleri kullandı: “1 Haziran’dan itibaren Kemal Kılıçdaroğlu göreve başlayacak. İlk işi de Özgür Özel’i Grup Başkanlığı’ndan TBMM’de azlettirmek olacak. Çünkü böyle bir saçmalık olmaz.”

Özgür Özel’in TBMM’de grup başkanı olarak devam etmesinin mümkün olmadığını savunan Yarkadaş, “Siz, partinin bir genel başkanı varken bir eş genel başkan gibi ya da ikinci genel başkan gibi kendi kendinize programlar yapamazsınız. Genel başkanın makam odasını kullanamazsınız. Kendi kendinize il örgütlerine, ilçe örgütlerine talimat veremezsiniz” dedi.

Canlı yayında dikkat çeken başka bir iddia daha dile getirildi. Özgür Özel’in CHP Genel Merkezi’nden ayrıldıktan sonra TBMM’de kendisine destek veren milletvekilleriyle bir araya geldiği öne sürüldü. Programda aktarılan iddiaya göre Özel, milletvekillerine şu ifadeleri kullandı: “Bizim paramız yok, otobüsümüz yok, kürsümüz de yok. Bundan sonra siyaseti sokaklarda yapacağız.”

Açıklamaların devamında ise şu değerlendirme yapıldı: “Şimdi bu ne demek? Benim elimde aslında bir parti yok. Hiçbir imkân da yok, diyor. Bundan sonra Özgür Özel, CHP’nin Manisa Milletvekili olarak çıkar, partisi için, genel başkanının başarısı için, Kemal Bey’in başarısı için tabii ki sokaklarda dolaşır, çalışma yapar, partisine oy ister. Bunlar gayet doğaldır.”

