CHP’de “1 Haziran” kıyameti! Kılıçdaroğlu’nun kellesini alacağı ilk isim belli oldu
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin verdiği “mutlak butlan” kararının ardından CHP'de sular durulmazken, Kemal Kılıçdaroğlu’nun 1 Haziran’dan itibaren aktif olarak göreve başlayacağı iddiası kulisleri hareketlendirdi. Gazeteci Barış Yarkadaş'ın canlı yayında dile getirdiği iddialara göre Kılıçdaroğlu'nun ilk icraatı, Özgür Özel’i TBMM'deki Grup Başkanlığı görevinden azlettirmek olacak. Öte yandan genel merkezden ayrılan Özgür Özel’in kendisine destek veren milletvekilleriyle gizli bir toplantı yaparak, "Paramız, otobüsümüz ve kürsümüz yok, bundan sonra siyaseti sokaklarda yapacağız" dediği öne sürüldü.