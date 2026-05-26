Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye'yi bırakıp Yunanistan'ı seçtiler: Maalesef ülkemiz için acı haber

Türkiye'deki hayat pahalılığı ve işletmelerin fahiş fiyat politikasını öne sürerek Yunanistan'a giden Türk turistler maalesef Yunan ekonomisine can suyu olmayı sürdürüyor.

Euronews'te yer alan habere göre, Türkiye ve Yunanistan arasındaki turizm ve ticaret hacmi üç katına çıktı, ancak bu artıştan sadece bir ülke fayda sağladı.

Son yıllarda, siyasi liderleri zaman zaman gerginlik dönemlerinden geçen, bazen de son dönemdeki gibi daha sakin iletişimler kuran iki komşu ülke olan Yunanlar ve Türkler arasındaki ekonomik ilişkilerde derin bir dönüşüm yaşandı.

Her yıl Türkiye'yi ziyaret eden Yunanlıların sayısı genel olarak istikrarlı kalırken (500.000'in biraz üzerinde), yetkililere göre (resmi olarak Yunanistan İstatistik Kurumu ELSTAT biraz daha düşük bir rakam yayınlasa da) son dört yılda Yunanistan'ı ziyaret eden Türklerin sayısının üç katına çıktığı ve geçen yıl bir buçuk milyonu aştığı tahmin ediliyor.

İstanbul'daki Yunan konsolosluğunun günde yaklaşık 1.300 çoklu giriş vizesi veriyor. Bu rakam, "Altın Vize" tipi programlar kapsamında veya mesleki nedenlerle Yunanistan'da oturma izni almış veya başvuruda bulunmuş ve almak üzere olan yaklaşık 25.000 Türk vatandaşını ve İzmir'de ve daha genel olarak Küçük Asya kıyılarında ikamet eden ve Ege Denizi'nin kuzeydoğusundaki on iki adada ve Oniki Adalar'da rekor sürede yerinde verilen vizeler sayesinde yedi güne kadar kalan çok sayıda kişiyi içermemektedir.

Yunanlar Ankara ile gerilimi öne sürerek Atina hükümetine yakın pozisyon izliyor ve Türkiye'ye ziyarete çekinceli bakıyor. Türk turistler ise Yunan ekonomisini ayağa kaldırmayı sürdürüyor.

Vay vay

Turkiye çok pahalı değil mi..

Cabbar

Rodosa giden arkadaşım ve ailesi, uçak bileti dahil, Türkiyenin üçte birine tatil yapıp geldi. Ve esnafın daha insancıl, dürüst ve yalansız dolansız olduğunu söyledi. Sahi biz kim olduk ya Hu?
