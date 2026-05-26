Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş'tan Kurban Bayramı mesajı: Yeryüzünü muhteşem bir kardeşlik sofrasına dönüştürür
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Kurban Bayramı mesajında tüm İslam aleminin bayramını tebrik etti. Arpaguş mesajında, “Kurban Bayramı, meydana getirdiği toplumsal dayanışma ruhu sayesinde dünya hayatına ait tüm mesafeleri ortadan kaldırırken varlıklı insanlar ile mahzun yürekler arasında sağlam bir muhabbet köprüsü kurarak yeryüzünü muhteşem bir kardeşlik sofrasına dönüştürür.” ifadelerini kullandı.