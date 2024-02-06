2024-02-06 14:19:41 SUV aracı olanlar üç kat daha fazla ödeyecek! Otopark ücretleri için tartışılacak karar: Oylamayla kabul edildi
SUV araç sahipleri 3 kat daha fazla ödeyecek! Otopark ücretlerinde alınan tartışmalı karar, oylamayla kabul edildi ve bu kararın yankıları şimdiden geniş kitlelerce merakla bekleniyor... Paris'te, otomobillerin park ücretlerini belirlemek için yapılan referandumda, SUV araçlara üç kat fazla park ücreti alınması kararı çıktı. Paris halkının yüzde 56,6'sının destek verdiği bu karar, elektrikli ve hibrit modeller de dahil olmak üzere tüm SUV araçlarda geçerli olacak.