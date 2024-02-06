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SUV aracı olanlar üç kat daha fazla ödeyecek! Otopark ücretleri için tartışılacak karar: Oylamayla kabul edildi
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SUV aracı olanlar üç kat daha fazla ödeyecek! Otopark ücretleri için tartışılacak karar: Oylamayla kabul edildi

2024-02-06 14:19:41
SUV aracı olanlar üç kat daha fazla ödeyecek! Otopark ücretleri için tartışılacak karar: Oylamayla kabul edildi

SUV araç sahipleri 3 kat daha fazla ödeyecek! Otopark ücretlerinde alınan tartışmalı karar, oylamayla kabul edildi ve bu kararın yankıları şimdiden geniş kitlelerce merakla bekleniyor... Paris'te, otomobillerin park ücretlerini belirlemek için yapılan referandumda, SUV araçlara üç kat fazla park ücreti alınması kararı çıktı. Paris halkının yüzde 56,6'sının destek verdiği bu karar, elektrikli ve hibrit modeller de dahil olmak üzere tüm SUV araçlarda geçerli olacak.

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Foto - SUV aracı olanlar üç kat daha fazla ödeyecek! Otopark ücretleri için tartışılacak karar: Oylamayla kabul edildi

Dünya genelinde SUV pazarının büyümesine rağmen, Paris gibi tarihi ve dar sokaklara sahip şehirlerde bu büyük araçların kullanımı zorluğa neden oluyor. Paris Belediye Bakanı Anne Hidalgo, SUV'lere yönelik bu düzenlemenin bir tür sosyal adalet olduğunu ve yol güvenliği ile hava kirliliğini azaltmayı amaçladığını belirtti.

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Foto - SUV aracı olanlar üç kat daha fazla ödeyecek! Otopark ücretleri için tartışılacak karar: Oylamayla kabul edildi

Paris'te son 4 yılda satılan araçların yüzde 60'ının SUV olduğu bilinirken, bu araçların dar sokaklarda park edilmesi sorun teşkil ediyor. Yapılan düzenleme ile şehirdeki SUV sayısının azalması ve şehrin gelirinin artması hedefleniyor. Ancak Paris'te çalışanlar, taksiciler, tüccarlar, sağlık çalışanları ve engelliler bu düzenlemenin dışında tutulacak. Bu düzenlemenin ilerleyen zamanlarda başka şehirlere de yayılması bekleniyor. Geçen yıl Paris, bisiklet yollarını genişletmek için park alanlarını azaltmış ve elektrikli scooter hizmetlerini yasaklamıştı.

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