SUV aracı olanlar üç kat daha fazla ödeyecek! Otopark ücretleri için tartışılacak karar: Oylamayla kabul edildi

Paris'te son 4 yılda satılan araçların yüzde 60'ının SUV olduğu bilinirken, bu araçların dar sokaklarda park edilmesi sorun teşkil ediyor. Yapılan düzenleme ile şehirdeki SUV sayısının azalması ve şehrin gelirinin artması hedefleniyor. Ancak Paris'te çalışanlar, taksiciler, tüccarlar, sağlık çalışanları ve engelliler bu düzenlemenin dışında tutulacak. Bu düzenlemenin ilerleyen zamanlarda başka şehirlere de yayılması bekleniyor. Geçen yıl Paris, bisiklet yollarını genişletmek için park alanlarını azaltmış ve elektrikli scooter hizmetlerini yasaklamıştı.