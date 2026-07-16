Milyarlık dev imza atıldı! Gökyüzüne adeta çelikten bir elektromanyetik duvar örülecek

DAPA İLE L3HARRİS ARASINDA AYRI AEW&C SÖZLEŞMESİ Elektronik harp uçağı tedarikinden bağımsız yürütülen diğer program kapsamında Güney Kore, dört adet Global 6500 tabanlı Havadan Erken İhbar ve Kontrol uçağı tedarik edecek. Güney Kore Savunma Tedarik Programı İdaresi, yaklaşık 2,2 milyar dolarlık program kapsamında dört Global 6500’ün AEW&C platformuna dönüştürülmesi için L3Harris ile Ekim 2025’te sözleşme imzalamıştı. Programın ana yüklenicisi L3Harris; Bombardier Defense, Israel Aerospace Industries bünyesindeki ELTA Systems ve Korean Air ile birlikte çalışacak. İlk iki uçağın yapısal modifikasyonu ABD’de gerçekleştirilecek. Uçaklar daha sonra radar entegrasyonu ve testler için İsrail’deki ELTA tesislerine gönderilecek. Korean Air ise üçüncü ve dördüncü uçakların Güney Kore’deki modifikasyon ve test çalışmalarına liderlik edecek.