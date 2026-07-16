Milyarlık dev imza atıldı! Gökyüzüne adeta çelikten bir elektromanyetik duvar örülecek

TÜRKİYE’NİN HAVA SOJ UÇAKLARI BU YIL TESLİM EDİLECEK Türkiye’de TUSAŞ ve ASELSAN, Türk Hava Kuvvetleri için dört adet HAVA SOJ Elektronik Harp Uçağı geliştiriyor. HAVA SOJ Projesi, Türk Hava Kuvvetleri’nin uzun süredir ihtiyaç duyduğu elektronik harp özel görev uçağı kabiliyetinin kazanılması amacıyla Ağustos 2018’de başlatıldı. Bombardier Global 6000 platformu üzerine inşa edilen uçakların ilk teslimatlarının bu yıl içerisinde başlaması planlanıyor. TUSAŞ; uçakların yapısal modifikasyonu, görev sistemlerinin entegrasyonu, test ve sertifikasyon faaliyetlerini yürütüyor. Platformlardaki elektronik harp görev sistemleri ise ASELSAN tarafından millî imkânlarla geliştiriliyor. HAVA SOJ uçakları; kara, hava ve deniz unsurlarına ait radarlar ile haberleşme yayınlarını tespit, teşhis, sınıflandırma ve konumlandırma kabiliyetine sahip olacak. Platformlar ayrıca düşman radarları ile komuta ve haberleşme sistemlerini güvenli mesafeden karıştırarak dost hava unsurlarının harekâtını destekleyecek.