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Milyarlık dev imza atıldı! Gökyüzüne adeta çelikten bir elektromanyetik duvar örülecek

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Milyarlık dev imza atıldı! Gökyüzüne adeta çelikten bir elektromanyetik duvar örülecek

Güney Kore, hava sahasını korumak ve düşman sistemlerini tamamen kör etmek amacıyla başlattığı 1,1 milyar dolarlık dev Elektronik Harp Uçağı Programı kapsamında Bombardier Defense ve Korean Air ile iki adet Global 6500 iş jetinin tedariki için resmi sözleşmeyi imzaladı.

#1
Foto - Milyarlık dev imza atıldı! Gökyüzüne adeta çelikten bir elektromanyetik duvar örülecek

Bombardier Defense ile Korean Air, elektronik harp platformuna dönüştürülecek iki Global 6500 iş jetinin tedarikine ilişkin anlaşmayı Güney Kore’nin başkenti Seul’de düzenlenen törenle resmiyete kavuşturdu. Uçaklar, Güney Kore’nin Uzak Mesafeden Elektronik Karıştırma (Stand-Off Jammer-SOJ) ihtiyacı kapsamında görev yapacak. Yeni platformların 2034’e kadar hizmete alınması planlanıyor. Güney Kore Savunma Tedarik Programı İdaresi (DAPA), “Blok I Elektronik Harp Sistemi Geliştirme Projesi”ni Nisan 2025’te onayladı. Program için 2034’e kadar yaklaşık 1,2 milyar dolarlık bütçe ayrıldı.

#2
Foto - Milyarlık dev imza atıldı! Gökyüzüne adeta çelikten bir elektromanyetik duvar örülecek

Programın ana yüklenicisi LIG Nex1, Aralık 2025’te sonuçlanan rekabetçi ihale sürecini kazandı. Elektronik harp uçaklarının geliştirilmesini kapsayan anlaşmanın değerinin 1,1 milyar doları aştığı bildirildi. Program kapsamında Korean Air, iki Global 6500’ü Bombardier Defense’den satın alacak. LIG Nex1 ise elektronik harp görev sistemlerinin entegrasyonu ve uçakların teslimatından sorumlu olacak.

#3
Foto - Milyarlık dev imza atıldı! Gökyüzüne adeta çelikten bir elektromanyetik duvar örülecek

Global 6500 tabanlı elektronik harp uçakları, düşman hava sahasına girmeden radarları, hava savunma ağlarını ve kablosuz komuta-haberleşme sistemlerini baskılamak amacıyla kullanılacak. SOJ platformları, uzun menzilli aldatma ve gürültü karıştırması uygulayarak düşmanın tespit ve koordinasyon kabiliyetini zayıflatıyor. Böylece dost hava unsurlarının yoğun biçimde savunulan hava sahasına daha güvenli şekilde girmesine destek sağlıyor. Uçakların ayrıca pasif elektronik destek sistemleriyle elektromanyetik yayınları tespit etmesi, tehditler ile haberleşme noktalarının konumunu belirlemesi ve elde edilen verileri diğer unsurlarla paylaşması bekleniyor. Güney Kore basınına göre sistem için Kore Yarımadası’nın tamamını kapsayacak en az 200 kilometrelik karıştırma menzili hedefleniyor. Program ortakları ise entegre edilecek elektronik harp sisteminin teknik özelliklerini henüz açıklamadı.

#4
Foto - Milyarlık dev imza atıldı! Gökyüzüne adeta çelikten bir elektromanyetik duvar örülecek

LIG Nex1, Güney Kore’nin yerli KF-21 savaş uçağında kullanılan entegre elektronik harp sistemini de sağlıyor. Şirket ayrıca savaş gemileri, denizaltılar ve keşif uçaklarına yönelik elektronik harp sistemleri geliştiriyor. Korean Air ise uçak tedarikinin yanı sıra özel görev platformlarının modifikasyonu, entegrasyonu ve bakımına yönelik çalışmalarda görevalıyor.

#5
Foto - Milyarlık dev imza atıldı! Gökyüzüne adeta çelikten bir elektromanyetik duvar örülecek

İki Rolls-Royce Pearl 15 motorundan güç alan Global 6500; uzun menzili, yüksek irtifada görev yapabilmesi ve özel görev sistemlerinin entegrasyonuna uygun gövde yapısıyla öne çıkıyor. Yüksek irtifada uçabilmesi, sensörlerin görüş hattını genişletirken platformun düşman hava savunma sistemlerinden daha uzakta görev yapmasına olanak tanıyor. Uçağın dış gövdesi de gelişmiş antenler, sensörler ve elektronik harp ekipmanlarının entegrasyonu için değiştirilebiliyor. Korean Air tarafından paylaşılan tasarımda uçağın gövde yanlarında gövde altında kano tipi bir bölüm bulunuyor. Bu bölümün elektronik destek ve aktif karıştırma sistemlerini barındıracağı değerlendiriliyor.

#6
Foto - Milyarlık dev imza atıldı! Gökyüzüne adeta çelikten bir elektromanyetik duvar örülecek

DAPA İLE L3HARRİS ARASINDA AYRI AEW&C SÖZLEŞMESİ Elektronik harp uçağı tedarikinden bağımsız yürütülen diğer program kapsamında Güney Kore, dört adet Global 6500 tabanlı Havadan Erken İhbar ve Kontrol uçağı tedarik edecek. Güney Kore Savunma Tedarik Programı İdaresi, yaklaşık 2,2 milyar dolarlık program kapsamında dört Global 6500’ün AEW&C platformuna dönüştürülmesi için L3Harris ile Ekim 2025’te sözleşme imzalamıştı. Programın ana yüklenicisi L3Harris; Bombardier Defense, Israel Aerospace Industries bünyesindeki ELTA Systems ve Korean Air ile birlikte çalışacak. İlk iki uçağın yapısal modifikasyonu ABD’de gerçekleştirilecek. Uçaklar daha sonra radar entegrasyonu ve testler için İsrail’deki ELTA tesislerine gönderilecek. Korean Air ise üçüncü ve dördüncü uçakların Güney Kore’deki modifikasyon ve test çalışmalarına liderlik edecek.

#7
Foto - Milyarlık dev imza atıldı! Gökyüzüne adeta çelikten bir elektromanyetik duvar örülecek

Uçaklara ELTA tarafından geliştirilen EL/W-2085 aktif elektronik taramalı dizi (AESA) radar entegre edilecek. Dört AEW&C uçağının 2032’ye kadar Güney Kore Hava Kuvvetlerine teslim edilmesi planlanıyor. Aynı platformda altı özel görev uçağı İki ayrı programın tamamlanmasıyla Güney Kore, aynı platformu temel alan iki elektronik harp ve dört AEW&C uçağından oluşan altı uçaklık yeni bir özel görev filosuna sahip olacak. Yeni Global 6500 tabanlı uçaklar, Güney Kore’nin elektronik taarruz, havadan gözetleme ve komuta-kontrol kabiliyetlerini güçlendirecek. Programlar aynı zamanda Seul’ün kritik görevlerde ABD unsurlarına bağımlılığını azaltarak bağımsız harekât kabiliyetini artırma hedefini destekleyecek.

#8
Foto - Milyarlık dev imza atıldı! Gökyüzüne adeta çelikten bir elektromanyetik duvar örülecek

TÜRKİYE’NİN HAVA SOJ UÇAKLARI BU YIL TESLİM EDİLECEK Türkiye’de TUSAŞ ve ASELSAN, Türk Hava Kuvvetleri için dört adet HAVA SOJ Elektronik Harp Uçağı geliştiriyor. HAVA SOJ Projesi, Türk Hava Kuvvetleri’nin uzun süredir ihtiyaç duyduğu elektronik harp özel görev uçağı kabiliyetinin kazanılması amacıyla Ağustos 2018’de başlatıldı. Bombardier Global 6000 platformu üzerine inşa edilen uçakların ilk teslimatlarının bu yıl içerisinde başlaması planlanıyor. TUSAŞ; uçakların yapısal modifikasyonu, görev sistemlerinin entegrasyonu, test ve sertifikasyon faaliyetlerini yürütüyor. Platformlardaki elektronik harp görev sistemleri ise ASELSAN tarafından millî imkânlarla geliştiriliyor. HAVA SOJ uçakları; kara, hava ve deniz unsurlarına ait radarlar ile haberleşme yayınlarını tespit, teşhis, sınıflandırma ve konumlandırma kabiliyetine sahip olacak. Platformlar ayrıca düşman radarları ile komuta ve haberleşme sistemlerini güvenli mesafeden karıştırarak dost hava unsurlarının harekâtını destekleyecek.

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