Sıcak saatler yaşanıyor! ABD, İran'ı vurdu
İran basını sıcak gelişmeyi "ABD, Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası yakınlarına saldırı düzenledi" ifadeleriyle servis etti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İran basını sıcak gelişmeyi "ABD, Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası yakınlarına saldırı düzenledi" ifadeleriyle servis etti.
ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası yakınlarına saldırı düzenlediği bildirildi.
Fars Haber Ajansı'na göre, Hürmüzgan Valiliği tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, Keşm Adası yakınlarının ABD güçleri tarafından atılan füzelerle vurulduğu kaydedildi.
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