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Dünya
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Yeniakit Publisher
Sıcak saatler yaşanıyor! ABD, İran'ı vurdu

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AA Giriş Tarihi:

Sıcak saatler yaşanıyor! ABD, İran'ı vurdu

İran basını sıcak gelişmeyi "ABD, Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası yakınlarına saldırı düzenledi" ifadeleriyle servis etti.

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Foto - Sıcak saatler yaşanıyor! ABD, İran'ı vurdu

ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası yakınlarına saldırı düzenlediği bildirildi.

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Foto - Sıcak saatler yaşanıyor! ABD, İran'ı vurdu

Fars Haber Ajansı'na göre, Hürmüzgan Valiliği tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

#3
Foto - Sıcak saatler yaşanıyor! ABD, İran'ı vurdu

Açıklamada, Keşm Adası yakınlarının ABD güçleri tarafından atılan füzelerle vurulduğu kaydedildi.

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