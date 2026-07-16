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501 askerin cenazesi teslim alındı SİHA yollayıp cenaze alıyorlar

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501 askerin cenazesi teslim alındı SİHA yollayıp cenaze alıyorlar

Rusya'nın, savaşta hayatını kaybeden 501 Ukraynalı askere ait olduğu belirtilen cenazeyi Ukrayna tarafına teslim ettiği bildirildi.

#1
Foto - 501 askerin cenazesi teslim alındı SİHA yollayıp cenaze alıyorlar

Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Merkezinin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda hayatını kaybeden askerlerin cenaze değişiminin yapıldığı belirtildi.

#2
Foto - 501 askerin cenazesi teslim alındı SİHA yollayıp cenaze alıyorlar

Rusya tarafının, Ukraynalı askerlere ait olduğu belirtilen 501 cenazeyi Ukrayna'ya iade ettiği aktarılan açıklamada, ölen askerlerin kimliklerinin tespiti için çalışmaların başlatılacağı kaydedildi.

#3
Foto - 501 askerin cenazesi teslim alındı SİHA yollayıp cenaze alıyorlar

Açıklamada, cenazelerin iade sürecine sağladığı desteklerden dolayı Uluslararası Kızılhaç Komitesine (ICRC) teşekkür edildi.

#4
Foto - 501 askerin cenazesi teslim alındı SİHA yollayıp cenaze alıyorlar

Rus basınındaki haberlerde de Rusya'nın, Ukrayna'ya 501 askerin cenazesini teslim ettiği, 31 Rus askerinin cenazesini de aldığı aktarıldı.

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