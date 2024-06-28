Suudi devi Aramco'dan teknolojiye milyarlık yatırım

“Net sıfır emisyona ulaşmak için küresel sinerjilerin yanı sıra çok yönlü teknolojik çözümler ve uzmanlık paylaşımı da gerekeceğini aktaran Geely Holding Yönetim Kurulu Başkanı Daniel Li, “Aramco'nun yakıt teknolojilerindeki desteği ve uzmanlığıyla HORSE Powertrain Limited, metanol ve hidrojen gibi düşük karbonlu ve karbonsuz yakıt teknolojisi çözümlerine öncülük etmede lider rolünü daha da güçlendiriyor” dedi. Aramco'nun HORSE Powertrain Limited'e katılmasından mutluluk duyduğunu belirten HORSE Powertrain Limited CEO’su Matias Giannini, “Sentetik yakıtlar ve hidrojen konusundaki uzmanlıkları, sektörümüzün karbondan arınmasını ileriye taşıyacak, son teknoloji ürünü, düşük emisyonlu güç aktarma organları çözümleri sunmamız açısından bizim için harika bir ortak olmalarını sağlıyor. Birlikte otomotiv sektöründe inovasyon için yeni ölçütler belirleyeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı. HORSE Powertrain Limited bilgileri: - Dünya genelinde 17 tesis - 130 ülkede 9 endüstriyel müşteri - 5 Ar-Ge merkezi - Yaklaşık 19.000 çalışan - Çin, Avrupa ve Latin Amerika'ya odaklanan stratejik ayak izi - Yılda yaklaşık 5 milyon adet güç aktarma organı beklentisi Tam hibritler ve uzun menzilli plug-in hibritlerin yanı sıra etanol, metanol, LPG, CNG, H2 vb. alternatif yakıtlar kullanan içten yanmalı motorlar gibi tüm hibrit çözüm türlerini kapsamaktadır.