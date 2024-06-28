Suudi devi Aramco'dan teknolojiye milyarlık yatırım

Aramco'nun yatırımının küresel olarak, uygun fiyatlı, verimli ve daha düşük karbon emisyonlu, içten yanmalı motorların geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına doğrudan katkıda bulunmasının beklendiğini ifade eden Aramco Teknoloji ve İnovasyondan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ahmad O. Khowaiter, “Geely ve Renault ile hem motor hem de yakıt teknolojilerinde çığır açan ilerlemeleri desteklemek için ortak uzmanlığımızdan ve kaynaklarımızdan yararlanmayı planlıyoruz. İnovasyona güçlü bir vurgu yaparak amacımız hem araç üreticilerinin hem de sürücülerin ihtiyaçlarını karşılarken taşımacılık emisyonlarını azaltabilecek çözümler sunmak. Bu yatırımla bağlantılı olarak Valvoline ile HORSE Powertrain Limited, Renault Group ve Geely arasında uzun vadeli ortaklığı güvence altına alarak, aynı zamanda Aramco'nun küresel düzeyde hem değer yaratma hem de değer yakalama yeteneğini de ortaya koyuyoruz” dedi. Otomotiv endüstrisini karbondan arındırmanın tek kişilik bir oyun olmayacağını söyleyen Renault Group CEO'su Luca de Meo, “Yeni yollar açmak ve yenilikçi çözümler bulmak için en iyi oyuncuların güçlerini birleştirmesi gerekiyor. Bugün Aramco'yu HORSE Powertrain Limited'in stratejik ortağı olarak kabul ettiğimizde olan da tam olarak budur. ICE ve hibrit teknolojilerin geleceğini yeniden keşfedecek bir rüya ekibi doğuyor” dedi.