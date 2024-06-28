  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
8
Suudi devi Aramco'dan teknolojiye milyarlık yatırım

2024-06-28 21:19:30
Suudi devi Aramco'dan teknolojiye milyarlık yatırım

Aramco, Renault Group ve Geely tarafından kurulan yeni küresel güç aktarım sistemi çözümleri şirketi HORSE Powertrain Limited'in hisselerini satın alacak. Suudi şirketi Aramco bu yatırımla teknoloji alanında ilerlemek istiyor.

#1
Foto - Suudi devi Aramco'dan teknolojiye milyarlık yatırım

Aramco, HORSE Powertrain Limited'in (“HORSE”) yüzde 10'luk hissesini satın almaya yönelik  anlaşmaları imzaladı ve işletme değeri 7,4 milyar euro olarak belirlendi. Renault Group ve Geely'nin her biri yüzde 45 eşit hisseye sahip olacak.

#2
Foto - Suudi devi Aramco'dan teknolojiye milyarlık yatırım

Dünyanın önde gelen entegre enerji ve kimya şirketlerinden biri olan Aramco; Renault Group, Zhejiang Geely Holding Group ve Geely Automobile Holdings Limited (“Geely”) ile birlikte yeni küresel güç aktarma sistemi çözümleri şirketi olan HORSE Powertrain Limited'in yüzde 10 hissesini satın almak için gerekli olan anlaşmaları imzaladı. HORSE Powertrain Limited, 31 Mayıs 2024 tarihinde Renault Group ve Geely tarafından kuruldu ve merkezi Londra, Birleşik Krallık'ta bulunuyor. Aramco, HORSE Powertrain Limited'in yüzde 10'luk hissesini, her bir şirket yüzde 45 hisseye sahip olacak şekilde Renault Group ve Geely'den eşit oranda satın alacak. Düzenleyici onayların alınması da dahil Aramco'nun ödeyeceği tutar, 7,4 milyar avroluk işletme değerini baz alacak.

#3
Foto - Suudi devi Aramco'dan teknolojiye milyarlık yatırım

Bu yatırım, daha sürdürülebilir mobilite çözümlerinin geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi yoluyla Aramco'nun küresel enerjiye geçişine katkısını artıracak. Anlaşmalar ayrıca Aramco ve Valvoline'ın HORSE Powertrain Limited içten yanmalı motorların (ICE) performansını ortaklaşa geliştirecek teknolojiler, yakıtlar ve yağlayıcılar konusunda işbirliği düzenlemelerini de içeriyor.

#4
Foto - Suudi devi Aramco'dan teknolojiye milyarlık yatırım

Aramco, Renault Group ve Geely, otomotiv endüstrisinin başarılı bir şekilde karbondan arındırılmasının - yüksek verimli içten yanmalı motorlar (ICE), şanzımanlar ve hibrit güç aktarma organları, daha düşük karbonlu sentetik yakıtlar ve hidrojen gibi alternatif yakıtlar ile araç elektrifikasyonu da dahil olmak üzere - çeşitli teknolojilerin bir kombinasyonunu gerektireceği görüşünü paylaşmaktadır.

#5
Foto - Suudi devi Aramco'dan teknolojiye milyarlık yatırım

HORSE Powertrain Limited'in misyonu, ultra düşük emisyonlu yeni nesil teknolojilere ve Aramco'nun sentetik yakıtlar, hidrojen ve ICE optimizasyonu üzerine araştırmaların yürütüldüğü küresel Ar-Ge merkezleri ağına öncülük etmek. Bu ağ, uzun vadeli sürdürülebilir ve erişilebilir karbondan arındırılmış çözümlerin geliştirilmesini kolaylaştıracaktır.

#6
Foto - Suudi devi Aramco'dan teknolojiye milyarlık yatırım

Aramco'nun yatırımının küresel olarak, uygun fiyatlı, verimli ve daha düşük karbon emisyonlu, içten yanmalı motorların geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına doğrudan katkıda bulunmasının beklendiğini ifade eden Aramco Teknoloji ve İnovasyondan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ahmad O. Khowaiter, “Geely ve Renault ile hem motor hem de yakıt teknolojilerinde çığır açan ilerlemeleri desteklemek için ortak uzmanlığımızdan ve kaynaklarımızdan yararlanmayı planlıyoruz. İnovasyona güçlü bir vurgu yaparak amacımız hem araç üreticilerinin hem de sürücülerin ihtiyaçlarını karşılarken taşımacılık emisyonlarını azaltabilecek çözümler sunmak. Bu yatırımla bağlantılı olarak Valvoline ile HORSE Powertrain Limited, Renault Group ve Geely arasında uzun vadeli ortaklığı güvence altına alarak, aynı zamanda Aramco'nun küresel düzeyde hem değer yaratma hem de değer yakalama yeteneğini de ortaya koyuyoruz” dedi. Otomotiv endüstrisini karbondan arındırmanın tek kişilik bir oyun olmayacağını söyleyen Renault Group CEO'su Luca de Meo, “Yeni yollar açmak ve yenilikçi çözümler bulmak için en iyi oyuncuların güçlerini birleştirmesi gerekiyor. Bugün Aramco'yu HORSE Powertrain Limited'in stratejik ortağı olarak kabul ettiğimizde olan da tam olarak budur. ICE ve hibrit teknolojilerin geleceğini yeniden keşfedecek bir rüya ekibi doğuyor” dedi.

#7
Foto - Suudi devi Aramco'dan teknolojiye milyarlık yatırım

“Net sıfır emisyona ulaşmak için küresel sinerjilerin yanı sıra çok yönlü teknolojik çözümler ve uzmanlık paylaşımı da gerekeceğini aktaran Geely Holding Yönetim Kurulu Başkanı Daniel Li, “Aramco'nun yakıt teknolojilerindeki desteği ve uzmanlığıyla HORSE Powertrain Limited, metanol ve hidrojen gibi düşük karbonlu ve karbonsuz yakıt teknolojisi çözümlerine öncülük etmede lider rolünü daha da güçlendiriyor” dedi.  Aramco'nun HORSE Powertrain Limited'e katılmasından mutluluk duyduğunu belirten HORSE Powertrain Limited CEO’su Matias Giannini, “Sentetik yakıtlar ve hidrojen konusundaki uzmanlıkları, sektörümüzün karbondan arınmasını ileriye taşıyacak, son teknoloji ürünü, düşük emisyonlu güç aktarma organları çözümleri sunmamız açısından bizim için harika bir ortak olmalarını sağlıyor. Birlikte otomotiv sektöründe inovasyon için yeni ölçütler belirleyeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.    HORSE Powertrain Limited bilgileri: - Dünya genelinde 17 tesis - 130 ülkede 9 endüstriyel müşteri - 5 Ar-Ge merkezi - Yaklaşık 19.000 çalışan - Çin, Avrupa ve Latin Amerika'ya odaklanan stratejik ayak izi - Yılda yaklaşık 5 milyon adet güç aktarma organı beklentisi  Tam hibritler ve uzun menzilli plug-in hibritlerin yanı sıra etanol, metanol, LPG, CNG, H2 vb. alternatif yakıtlar kullanan içten yanmalı motorlar gibi tüm hibrit çözüm türlerini kapsamaktadır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ateist Aysever'den CHP lideri Özel'e ağır sözler: Damgalı eşek!
Gündem

Ateist Aysever'den CHP lideri Özel'e ağır sözler: Damgalı eşek!

CHP yandaşı Enver Aysever ağzını bozmaya devam ediyor. A Milli Takım için “gerici yapılanma” diyen, futbolcuları “gerici ve cahil” diye aşağ..
Akaryakıt fiyatları: Fiyatlar yarın değişiyor! İstanbul, Ankara, İzmir'de son durum
Ekonomi

Akaryakıt fiyatları: Fiyatlar yarın değişiyor! İstanbul, Ankara, İzmir'de son durum

Brent petrol fiyatlarında dalgalanma, benzin ve motorin fiyatlarını da etkiliyor. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve petrol fiyatlarındaki ..
Cinayet emri Yunanistan'dan
Gündem

Cinayet emri Yunanistan'dan

Kocaeli'de lise müdür yardımcısının öldürülmesindeki sır perdesi aralanıyor. Müdür yardımcısı Mahir Çoğaç'ın kardeşinin Adana'da 10 gün önce..
Euro 2024'ü yerle bir edecek gelişme! Avusturya'nın kaptanından olay itiraf geldi...
Spor

Euro 2024'ü yerle bir edecek gelişme! Avusturya'nın kaptanından olay itiraf geldi...

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2024) Çekya'yı 2-1 devirmesinin ardından son 16'ya kaldı. Ay-yıldızlılar Avustury..
Böyle skandal görülmedi! Türkiye sınırında o ülkenin askerleri ABD üniformaları giymeye başladı

Böyle skandal görülmedi! Türkiye sınırında o ülkenin askerleri ABD üniformaları giymeye başladı
Adam resmen yaptı! Sonsuz enerji motoru
Sosyal Medya

Adam resmen yaptı! Sonsuz enerji motoru

Sosyal medyada hızla yayılan bir videoda, bir ustanın sonsuz enerjili motor yaptığı iddia ediliyor. Görüntülerde, usta tek bir el hareketiyl..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23