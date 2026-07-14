Uydu görüntüleri ifşa oldu! BAE, teröristler için kesenin ağzını açtı

Uydu görüntülerine göre Somaliland'ın Berbera Havalimanı 2025'in sonlarından bu yana büyük bir genişleme sürecinden geçti. Kaynaklara göre BAE müttefikleri ABD ile İsrail'in stratejik çıkarlarına hizmet edecek bir askeri üs inşa ediyor. Le Monde'un haberine göre, Kızıldeniz'in güney girişine yakın stratejik bir konumda bulunan havalimanında, geçen yıl ekim ayından bu yana önemli altyapı geliştirmeleri görüldü.