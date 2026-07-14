DEM’den Terörsüz Türkiye çıkışı: ‘Biz de böyle olmayacağının farkındayız’

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Ancak Hatimoğulları, Türkiye’nin 100 yıldır Kürt meselesi olduğu yönündeki algı dolu söylemi sürdürdü. Zira bilindiği üzere Türkiye’nin Kürt sorunu değil, 50 yıllık terör sorunu var. Marjinal örgütler Türk ve Kürt ayrımı yapmadan tüm sivilleri hedef alırken, bizi bölen en temel unsur PKK’nın terör saldırıları oldu. Hatimoğulları'nın, tüm Kürtlerin PKK ile aynı "soruna sahip olduğu" yönündeki algı dolu ifadesi bu yüzden tepki çekti.