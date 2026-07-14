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DEM’den Terörsüz Türkiye çıkışı: ‘Biz de böyle olmayacağının farkındayız’

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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DEM’den Terörsüz Türkiye çıkışı: ‘Biz de böyle olmayacağının farkındayız’

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Ancak Hatimoğulları, Türkiye’nin 100 yıldır Kürt meselesi olduğu yönündeki algı dolu söylemi sürdürdü. Zira bilindiği üzere Türkiye’nin Kürt sorunu değil, 50 yıllık terör sorunu var. Marjinal örgütler Türk ve Kürt ayrımı yapmadan tüm sivilleri hedef alırken, bizi bölen en temel unsur PKK’nın terör saldırıları oldu. Hatimoğulları'nın, tüm Kürtlerin PKK ile aynı "soruna sahip olduğu" yönündeki algı dolu ifadesi bu yüzden tepki çekti.

#1
Foto - DEM’den Terörsüz Türkiye çıkışı: ‘Biz de böyle olmayacağının farkındayız’

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

#2
Foto - DEM’den Terörsüz Türkiye çıkışı: ‘Biz de böyle olmayacağının farkındayız’

Terörsüz Türkiye sürecine işaret eden Hatimoğulları, terör örgütü PKK'nın Irak'ın Süleymaniye kentindeki silahlarını yakmasının üzerinden bir yıl geçtiğini ve tarihi bir fırsatın ortaya çıktığını söyledi.

#3
Foto - DEM’den Terörsüz Türkiye çıkışı: ‘Biz de böyle olmayacağının farkındayız’

Kalıcı bir çözümün zemininin hukuk, teminatının da yasalar olması gerektiğini ifade eden Hatimoğulları, şöyle konuştu:

#4
Foto - DEM’den Terörsüz Türkiye çıkışı: ‘Biz de böyle olmayacağının farkındayız’

"Bu yüzden kamuoyunun büyük bir merakla beklediği çerçeve yasa artık çıkmalı.

#5
Foto - DEM’den Terörsüz Türkiye çıkışı: ‘Biz de böyle olmayacağının farkındayız’

Yüzyıllık bir meseleyi tek bir yasayla çözemeyeceğimizin hepimiz farkındayız ama ilk düğmeyi doğru iliklemek zorundayız.

#6
Foto - DEM’den Terörsüz Türkiye çıkışı: ‘Biz de böyle olmayacağının farkındayız’

Çünkü yanlış iliklenen ilk düğme geri kalan her düğmeyi yanlış hale getirir. Bu yaz mevsimini heba etmeyelim. Temmuz'da çerçeve yasayı çıkaralım.

#7
Foto - DEM’den Terörsüz Türkiye çıkışı: ‘Biz de böyle olmayacağının farkındayız’

1 Ekim'de Meclis açıldığında bu kök yasayı güçlendirecek, demokratik ve özgürlüklerin önünü açacak düzenlemeleri hayata geçirelim. Farklı düşündüğümüz noktalar olabilir. Bunları müzakereyle ve ortak akılla çözebiliriz.

#8
Foto - DEM’den Terörsüz Türkiye çıkışı: ‘Biz de böyle olmayacağının farkındayız’

İşte tam burada siyaset kurumunun tamamına, ülkemizin yüklenmiş olduğu görev ve sorumluluklar gereği herkese çok büyük ve acil görev ve sorumluluklar düşüyor bu süreçte. Kimse kendi sorumluluğundan kaçmamalı."

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