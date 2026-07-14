5 milyon emekliyi ilgilendiren zam: AK Partili isim yeni en düşük emekli maaşını açıkladı

Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, düzenlemeyle ilgili bilgiler paylaştı. Aksu, teklifle Türkiye'nin köklü ve tarihi kurumlarından PTT'nin personel yapısına dair önemli bir düzenleme getirdiklerini bildirerek, kurumun çoklu istihdam yapısının kurum içinde yetki, sorumluluk ve ücret dengesizliklerine yol açtığını, PTT'nin faaliyetleri arasındaki kargo, lojistik ve finans gibi sektörlerin rekabet edebilmesini zorlaştırdığını söyledi. Teklifin 22. ve 23. maddeleri ile işçiler hariç olmak üzere PTT bünyesindeki parçalı istihdam yapısına son verdiklerini ifade eden Aksu, personelin idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilmesini amaçladıklarını dile getirdi.