5 milyon emekliyi ilgilendiren zam: AK Partili isim yeni en düşük emekli maaşını açıkladı

Muş, muhalefet vekillerinin eleştirilerinin önemli olduğunu belirterek, "Dile getirdiğiniz her konuyu gündeme alıp hassasiyet gösteriyorum. Plan ve Bütçe Komisyonu tabii ki bütçe ve mali konulara ilişkin ana ihtisas komisyonu ama bir taraftan da idare ve teşkilatlanmaya yönelik de düzenleme yapan komisyon. Sadece bütçe değil aynı zamanda plan tarafı da olan, bu planlamayla da pek çok alan aslında çakışıyor bizim komisyonumuzla." ifadelerini kullandı.