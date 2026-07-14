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5 milyon emekliyi ilgilendiren zam: AK Partili isim yeni en düşük emekli maaşını açıkladı

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Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

5 milyon emekliyi ilgilendiren zam: AK Partili isim yeni en düşük emekli maaşını açıkladı

AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren kanun teklifini komisyona sunduklarını açıkladı.

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#1
Foto - 5 milyon emekliyi ilgilendiren zam: AK Partili isim yeni en düşük emekli maaşını açıkladı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı. Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Muş, görüşmelere başlamadan önce muhalefet milletvekillerinin talebi üzerine usul tartışması açtı.

#2
Foto - 5 milyon emekliyi ilgilendiren zam: AK Partili isim yeni en düşük emekli maaşını açıkladı

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, teklifteki 16,17 ve 18. maddelerin eğitimi ilgilendiren konular olduğunu ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda görüşülmesi gerektiğini savundu. İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, görüşülecek teklifin "torba kanun" olduğunu iddia ederek, "Buradaki konuların hangisi bizim ihtisas alanımıza giriyor Plan ve Bütçe Komisyonu olarak sizin vicdanınıza bırakıyorum. Kültür ve sinemayla siber güvenlikle ilgili maddeler var. Teknik maddeler. Bilgimiz olması mümkün olmayan şeyler." dedi.

#3
Foto - 5 milyon emekliyi ilgilendiren zam: AK Partili isim yeni en düşük emekli maaşını açıkladı

Muş, muhalefet vekillerinin eleştirilerinin önemli olduğunu belirterek, "Dile getirdiğiniz her konuyu gündeme alıp hassasiyet gösteriyorum. Plan ve Bütçe Komisyonu tabii ki bütçe ve mali konulara ilişkin ana ihtisas komisyonu ama bir taraftan da idare ve teşkilatlanmaya yönelik de düzenleme yapan komisyon. Sadece bütçe değil aynı zamanda plan tarafı da olan, bu planlamayla da pek çok alan aslında çakışıyor bizim komisyonumuzla." ifadelerini kullandı.

#4
Foto - 5 milyon emekliyi ilgilendiren zam: AK Partili isim yeni en düşük emekli maaşını açıkladı

Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, düzenlemeyle ilgili bilgiler paylaştı. Aksu, teklifle Türkiye'nin köklü ve tarihi kurumlarından PTT'nin personel yapısına dair önemli bir düzenleme getirdiklerini bildirerek, kurumun çoklu istihdam yapısının kurum içinde yetki, sorumluluk ve ücret dengesizliklerine yol açtığını, PTT'nin faaliyetleri arasındaki kargo, lojistik ve finans gibi sektörlerin rekabet edebilmesini zorlaştırdığını söyledi. Teklifin 22. ve 23. maddeleri ile işçiler hariç olmak üzere PTT bünyesindeki parçalı istihdam yapısına son verdiklerini ifade eden Aksu, personelin idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilmesini amaçladıklarını dile getirdi.

#5
Foto - 5 milyon emekliyi ilgilendiren zam: AK Partili isim yeni en düşük emekli maaşını açıkladı

Aksu, "Emeklilerimizi ve hak sahiplerini yakından ilgilendiren düzenleme ile mevcut 20 bin Türk lirası olan en düşük aylık ödeme tutarını 2026 yılının ilk 6 ayında TÜİK tarafından açıklanan yüzde 17,76 enflasyon oranını dikkate alarak 23 bin 552 Türk lirasına yükseltiyoruz." dedi.

#6
Foto - 5 milyon emekliyi ilgilendiren zam: AK Partili isim yeni en düşük emekli maaşını açıkladı

Süreçte 2002'de 40 dolar olan en düşük emekli aylığının son düzenlemeyle 500 dolara yükseldiğini ifade eden Aksu, "Bu düzenlemeden yaklaşık 5,1 milyon emeklimiz doğrudan yararlanacaktır. 2026 yılının ikinci altı ayı için yaklaşık 79 milyar TL'lik bir ilave maliyet oluşacaktır. Emeklilerimizin alın terinin enflasyona ezdirilmemesi kararlılığımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

#7
Foto - 5 milyon emekliyi ilgilendiren zam: AK Partili isim yeni en düşük emekli maaşını açıkladı

Teklifin 10. maddesiyle turizm işletmecilerine can suyu olmayı amaçladıklarını ifade eden Aksu, şunları kaydetti: "Yakıt fiyatlarındaki küresel şoklar ve komşu ülkelerdeki savaş durumu ülkemize yönelik seyahat talebinde daralmalara yol açmıştır. Yılın ilk aylarında doluluk oranlarında yaşanan yaklaşık yüzde 10'luk düşüş istihdama da yansımıştır. Bu kaybın büyümemesi ve önüne geçmek için Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesislerine 2026 yılı Mayıs-Aralık döneminde SGK'ye bildirdikleri sigortalıların prim gün sayısı üzerinden günlük 116,67 lira yani otuz gün için aylık yaklaşık 3.500 lira sigorta primi desteği sağlayacağız. İstihdamı doğrudan teşvik eden bu modelle yaklaşık 1,7 milyon sigortalı üzerinden 5,36 milyar liralık bir harcamayla turizmcinin yükünü hafifletiyoruz."

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Yorumlar

Saim genç

Zamlı maaşı 23551/30 gün=785(günlük). 5 milyon bekleyen Emeklinin maaş Not Bu paradan tuvalete gidersin bir bardak su içersin vs vs vergisini (KDV) verirsin

kartal

en büyük yalan
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