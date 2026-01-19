  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Spor
6
Yeniakit Publisher
Suudi Arabistanlılar meğer bu yüzden Kante transferini yokuşa sürmüş! Şok eden gerçek ortaya çıktı
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Suudi Arabistanlılar meğer bu yüzden Kante transferini yokuşa sürmüş! Şok eden gerçek ortaya çıktı

Fenerbahçe'de gündem N'Golo Kante transferi. Oyuncuyla anlaşan sarı-lacivertliler, Al-Ittihad ile henüz el sıkışamadı.

#1
Bu arada Al-Ittihad'in Kante transferinde neden olumsuz tavır sergilediği ortaya çıktı. İşte detaylar...

#2
Ara transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe'de bir numaralı gündem maddesi N'Golo Kante. Fransız yıldız için Dubai'ye giden Ertan Torunoğulları, İstanbul'a geri döndü.

#3
N'Golo Kante ile tüm şartlarda anlaşma sağlayan Fenerbahçe, Al-Ittihad'i ikna edemedi. Suudi temsilcisi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncuyu bırakmak istemedi ve bonservis talep etti.

#4
Al-Ittihad ile Fenerbahçe, N'Golo Kante transferinde henüz orta yol bulamazken, Suudi ekibinin transferi yokuşa sürmesinin ardında yatan nedeni Sabah duyurdu.

#5
Buna göre Al-Ittihad, N'Golo Kante'nin menajerinin aldığı tutuma kızdığı için transfere ket vurdu. Transferin durumunun bugün netleşeceği ifade edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
