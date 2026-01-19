Suudi Arabistanlılar meğer bu yüzden Kante transferini yokuşa sürmüş! Şok eden gerçek ortaya çıktı
Fenerbahçe'de gündem N'Golo Kante transferi. Oyuncuyla anlaşan sarı-lacivertliler, Al-Ittihad ile henüz el sıkışamadı.
Bu arada Al-Ittihad'in Kante transferinde neden olumsuz tavır sergilediği ortaya çıktı. İşte detaylar...
Ara transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe'de bir numaralı gündem maddesi N'Golo Kante. Fransız yıldız için Dubai'ye giden Ertan Torunoğulları, İstanbul'a geri döndü.
N'Golo Kante ile tüm şartlarda anlaşma sağlayan Fenerbahçe, Al-Ittihad'i ikna edemedi. Suudi temsilcisi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncuyu bırakmak istemedi ve bonservis talep etti.
Al-Ittihad ile Fenerbahçe, N'Golo Kante transferinde henüz orta yol bulamazken, Suudi ekibinin transferi yokuşa sürmesinin ardında yatan nedeni Sabah duyurdu.
Buna göre Al-Ittihad, N'Golo Kante'nin menajerinin aldığı tutuma kızdığı için transfere ket vurdu. Transferin durumunun bugün netleşeceği ifade edildi.
