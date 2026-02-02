  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Spor
5
Yeniakit Publisher
Suudi Arabistanlılar duyurdu... Ve En-Nesyri teklifi kabul etti! İşte yeni takımı
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Suudi Arabistanlılar duyurdu... Ve En-Nesyri teklifi kabul etti! İşte yeni takımı

Fenerbahçe'de bir dönem kapanıyor...

#1
Foto - Suudi Arabistanlılar duyurdu... Ve En-Nesyri teklifi kabul etti! İşte yeni takımı

Golcü arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler Youssef En-Nesyri ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

#2
Foto - Suudi Arabistanlılar duyurdu... Ve En-Nesyri teklifi kabul etti! İşte yeni takımı

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon kadroya dahil olan Youssef En-Nesyri performansıyla beklentilerin altında kalmıştı. Bu sezon ise teknik direktör Domenico Tedesco'nun yeni bir golcü alacaklarını söylemesinin ardından Faslı golcü ile kesin olarak yolların ayrılacağı da belli oldu.

#3
Foto - Suudi Arabistanlılar duyurdu... Ve En-Nesyri teklifi kabul etti! İşte yeni takımı

En-Nesyri için Juventus, Everton ve eski kulübü Sevilla devreye girmişti. Daha sonra ise Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ittihad'da Faslı golcüyü listesine eklemişti. En-Nesyri transfer kararını verdi.

#4
Foto - Suudi Arabistanlılar duyurdu... Ve En-Nesyri teklifi kabul etti! İşte yeni takımı

Youssef En-Nesyri, Al-Ittihad'ın teklifini kabul etti. Resmi imza için Suudi Pro Lig onayı bekleniyor.

