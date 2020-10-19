Suudi Arabistan'da Türkiye'ye karşı küstah talimat! Bir firma daha katıldı

Suudi Arabistan’ın öncülüğündeki bazı Arap devletleri, son 2 aydır da belirgin şekilde Made in Turkey damgalı ürünlere karşı da resmi olmayan bir ambargo uyguluyor. Her ne kadar Prens Selman kontrolündeki Suudi rejimi tarafından açıklanmasa da bazı iş örgütleri tarafından açıklanan Türk malı ürünlere karşı boykot çağrısına ülkenin en güçlü gruplarından biri daha katıldı. Ortadoğu’nun 3 büyük market zincirinden biri olan Suudi Arabistan merkezli Abdullah Al-Othaim Markets, siyasi gerekçelerle Türk malı ürünleri almayacağını açıkladı.