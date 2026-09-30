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Suudi Arabistan, Türkiye için tarihi kararı resmen onayladı! Engel kalktı, artık ellerini kollarını sallayarak yapacaklar

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Suudi Arabistan, Türkiye için tarihi kararı resmen onayladı! Engel kalktı, artık ellerini kollarını sallayarak yapacaklar

Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlığında gerçekleştirdiği toplantıda Türkiye ile diplomatik ve hususi pasaport hamillerinin vize yükümlülüğünden karşılıklı muaf tutulmasını onayladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla daha önce Resmi Gazete'de yayımlanan karar kapsamında, söz konusu pasaport sahipleri 180 günlük süre içinde 90 günü aşmayan seyahatlerinde vizeden muaf tutulacak. İki ülke arasındaki ilişkileri yeni bir boyuta taşıyan bu anlaşma, diplomatik ve resmi ziyaretlerde büyük bir seyahat kolaylığı sağlayacak.

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Foto - Suudi Arabistan, Türkiye için tarihi kararı resmen onayladı! Engel kalktı, artık ellerini kollarını sallayarak yapacaklar

Ülkenin resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre Bakanlar Kurulu, başkent Riyad'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlığında toplandı. Toplantıda, Türkiye ile diplomatik ve hususi pasaport hamillerinin vize yükümlülüğünden karşılıklı olarak muaf tutulmasına ilişkin imzalanan anlaşma onaylandı.

#2
Foto - Suudi Arabistan, Türkiye için tarihi kararı resmen onayladı! Engel kalktı, artık ellerini kollarını sallayarak yapacaklar

Türkiye ve Suudi Arabistan, 6 Mayıs 2026'da Ankara'da düzenlenen Türkiye-Suudi Arabistan Koordinasyon Konseyi toplantısının ardından diplomatik ve hususi pasaport hamillerinin vize yükümlülüğünden karşılıklı olarak muaf tutulmasına ilişkin anlaşma imzalamıştı.

#3
Foto - Suudi Arabistan, Türkiye için tarihi kararı resmen onayladı! Engel kalktı, artık ellerini kollarını sallayarak yapacaklar

Bunun ardından, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ve hususi pasaport hamillerinin vize yükümlülüğünden karşılıklı olarak muaf tutulmasına ilişkin anlaşmayı onaylayan Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

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Foto - Suudi Arabistan, Türkiye için tarihi kararı resmen onayladı! Engel kalktı, artık ellerini kollarını sallayarak yapacaklar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, söz konusu pasaport sahipleri her 180 günlük süre içinde 90 günü aşmayan bir süre için diğer tarafın ülkesine girmek, ülkesinden transit geçmek, ülkesinden çıkmak ve ülkesinde geçici olarak kalmak için vizeden muaf tutulacak.

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