Suudi Arabistan, Türkiye için tarihi kararı resmen onayladı! Engel kalktı, artık ellerini kollarını sallayarak yapacaklar
Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlığında gerçekleştirdiği toplantıda Türkiye ile diplomatik ve hususi pasaport hamillerinin vize yükümlülüğünden karşılıklı muaf tutulmasını onayladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla daha önce Resmi Gazete'de yayımlanan karar kapsamında, söz konusu pasaport sahipleri 180 günlük süre içinde 90 günü aşmayan seyahatlerinde vizeden muaf tutulacak. İki ülke arasındaki ilişkileri yeni bir boyuta taşıyan bu anlaşma, diplomatik ve resmi ziyaretlerde büyük bir seyahat kolaylığı sağlayacak.