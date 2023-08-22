Sürücüler bu tabelayı görünce şaşırıyor! Dikkat Pala Dayı Çıkabilir

İnsanların uyarı tabelasını görünce işletmesine geldiğini ifade eden Ali Kemal Küçükosmanoğlu “Ben bu dükkanı alalı daha 4 ay oldu. Ben kendimi Karadeniz bölgesine Trabzon’a, Gümüşhane’ye borçlu hissediyorum. Ben eğer Türkiye Cumhuriyeti’nde Pala Dayı olarak biliniyorsam bunda Trabzon ve Gümüşhane’nin çok büyük emeği var. Bu nedenle kendilerine minnet borçluyum ve onu yerine getirmeye çalışıyorum. Ben dünyayı gezdim Karadeniz insanı kadar, Türk insanı kadar kendiyle barışık bir insan görmedim. Biz kendimizle dalga geçeriz ve bundan da zevk alan insanlarız. Millet aşağılık görür ama biz zevk alırız. İnsanlar ‘Dikkat Pala Dayı Çıkabilir’ yazısını görünce diyorlar bu nasıl bir şey. Araç çıkabilir, çocuk çıkabilir, tır çıkabilir, ayı da çıkabilir ama Pala Dayı çıktı ve bu çok da ilgi çekiyor. Görenler hemen içeriye dalıyor. Bu bölgeden insanların çok fazla haberi yok yanımızda hemen Torul Barajı var orada küçük bir terasımız var hayran kalıyor insanlar nasıl burası tanıtılmadı diye. Biz de insanların ilgisini çekebilmek için böyle bir yol bulduk. Burada güzel insanlar tanıyoruz bu vesile ile. Bir saat önce bir aile geldi, buradan sık sık geçiyorduk ama tabelaları görünce geldik dediler. Bu alan ben ilk aldığımda ölü bir alandı. Bu bölgede böyle bir şeye ihtiyaç vardı. İnsanlar kahve içerken manzara seyretmesi lazım ve benim manzaram harika. Hemen Torul Barajı altında, dağlar harika. Aşağıda göleti izlerken dağların da dumanını izleyeme şansınız var bir de Pala Dayı’yla sohbet etme şansınız var” dedi.