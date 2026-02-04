  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Spor
Yeniakit Publisher
Galatasaraylı muhabir o krize dikkat çekti! İddialar hep konuşuluyordu ve kriz patladı mı?
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Galatasaraylı muhabir o krize dikkat çekti! İddialar hep konuşuluyordu ve kriz patladı mı?

Galatasaray'a yakınlığıyla bilinen muhabir Nevzat Dindar'dan dikkat çeken bir sosyal medya paylaşımı geldi.

Foto - Galatasaraylı muhabir o krize dikkat çekti! İddialar hep konuşuluyordu ve kriz patladı mı?

Sarı-Kırmızılılar'da aylardır bazı sosyal medya mecralarında konuşulan ve Galatasaray'da para krizi mi var soruları üzerine kulübe yakın bir isimden çarpıcı bir sosyal medya paylaşımı geldi.

Foto - Galatasaraylı muhabir o krize dikkat çekti! İddialar hep konuşuluyordu ve kriz patladı mı?

Her platformda son dönemlerde gelmeyen transfer hamleleri ve kiralık oyunculara yönelen Galatasaray'da kemer sıkma politikalarının uygulandığı iddia edilmişti.

Foto - Galatasaraylı muhabir o krize dikkat çekti! İddialar hep konuşuluyordu ve kriz patladı mı?

Galatasaray muhabiri Nevzat Dindar ise bu iddialar sonrası sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

Foto - Galatasaraylı muhabir o krize dikkat çekti! İddialar hep konuşuluyordu ve kriz patladı mı?

Dindar'ın sosyal medya paylaşımı şu şekilde; Transferden daha önemli ! • Personel maaşları henüz yatmış değil • Şampiyonluk primlerinin 3’te 1’i ödendi • Ş. Ligi’nde ilk 24’e kalınması durumunda havuzda toplanan primler de daha yatmadı Galatasaray’ın mali yönden durumu bu. Personel ve sporcunun mutlu olması gerekir.

