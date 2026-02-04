Galatasaraylı muhabir o krize dikkat çekti! İddialar hep konuşuluyordu ve kriz patladı mı?
Galatasaray'a yakınlığıyla bilinen muhabir Nevzat Dindar'dan dikkat çeken bir sosyal medya paylaşımı geldi.
Galatasaray'a yakınlığıyla bilinen muhabir Nevzat Dindar'dan dikkat çeken bir sosyal medya paylaşımı geldi.
Sarı-Kırmızılılar'da aylardır bazı sosyal medya mecralarında konuşulan ve Galatasaray'da para krizi mi var soruları üzerine kulübe yakın bir isimden çarpıcı bir sosyal medya paylaşımı geldi.
Her platformda son dönemlerde gelmeyen transfer hamleleri ve kiralık oyunculara yönelen Galatasaray'da kemer sıkma politikalarının uygulandığı iddia edilmişti.
Galatasaray muhabiri Nevzat Dindar ise bu iddialar sonrası sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.
Dindar'ın sosyal medya paylaşımı şu şekilde; Transferden daha önemli ! • Personel maaşları henüz yatmış değil • Şampiyonluk primlerinin 3’te 1’i ödendi • Ş. Ligi’nde ilk 24’e kalınması durumunda havuzda toplanan primler de daha yatmadı Galatasaray’ın mali yönden durumu bu. Personel ve sporcunun mutlu olması gerekir.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23