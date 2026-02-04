AK Parti'li Hasan Arslan'dan çarpıcı tespitler: Müslüman olsaydı linç edilirdi, Yahudi olunca kimsenin sesi çıkmıyor...
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan, TBMM Genel Kurulu’nda söz alarak kamuoyunda “Epstein dosyası” olarak bilinen olaylar üzerinden Batı dünyası, insan hakları söylemleri ve küresel sistemin işleyişine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Arslan Jeffrey Epstein’in bir Yahudi olduğunu, Müslüman olsaydı bu kadar işkence, ölüm ve cinsel istismarın tüm Müslümanlara mal edileceğini kaydederek, “Yahudi olunca sessiz kalınıyor” diye tepki gösterdi.