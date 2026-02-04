  • İSTANBUL
AK Parti'li Hasan Arslan'dan çarpıcı tespitler: Müslüman olsaydı linç edilirdi, Yahudi olunca kimsenin sesi çıkmıyor...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

AK Parti'li Hasan Arslan'dan çarpıcı tespitler: Müslüman olsaydı linç edilirdi, Yahudi olunca kimsenin sesi çıkmıyor...

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan, TBMM Genel Kurulu’nda söz alarak kamuoyunda “Epstein dosyası” olarak bilinen olaylar üzerinden Batı dünyası, insan hakları söylemleri ve küresel sistemin işleyişine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Arslan Jeffrey Epstein’in bir Yahudi olduğunu, Müslüman olsaydı bu kadar işkence, ölüm ve cinsel istismarın tüm Müslümanlara mal edileceğini kaydederek, “Yahudi olunca sessiz kalınıyor” diye tepki gösterdi.

Genel Kurul kürsüsünden konuşan Dr. Arslan, şu ifadeleri kullandı: “Epstein dosyası” olarak bilinen sapkın ve ahlaksız olaylar zinciri açıldıkça insanlık adına dehşete düşüyoruz.

Bu şahsın zenginleşmesinin ve statü sağlamasının sebebinin Yahudi kimliğine sahip olması ve bu nedenle kurgulanmış veya desteklenmiş olduğunun herkesçe bilinmesine rağmen, ne batı dünyasında ne de insan hakları savunucuları tarafından Yahudilikle ilgili kınama dahi yapılmamaktadır.

Arslan konuşmasında “Oysa aynı suçlar bir Müslüman tarafından işlenseydi, bugün yalnızca bir kişi değil, koskoca bir din ve milyarlarca insan topyekûn hedef alınacaktı.

İşte bu açık çifte standart, küresel sistemin nasıl çalıştığını bir kez daha gözler önüne sermektedir.

Ve bugün, bu lağım düzeninin patlamasıyla birlikte; yıllardır bu yapı tarafından tehdit olarak gösterilen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ne kadar büyük bir lider olduğu ve hangi kirli yapılarla mücadele ettiği bir kez daha açıkça ortaya çıkmıştır.” İfadelerini kullandı.

Arslan konuşmasını Merhum Aliya İzzetbegoviç’in şu sözleri ile noktaladı; “Batı hiçbir zaman medeni olmamıştır. Bugünkü refahını döktüğü kanlar, akıttığı gözyaşları ve çektirdiği acılar üzerine kurmuştur.”

Dr. Hasan Arslan’ın konuşması, Genel Kurul’da ve kamuoyunda geniş yankı uyandırırken; Batı’nın insan hakları söylemleri, küresel güç ilişkileri ve uluslararası sistemdeki çifte standart tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

