Anlaşma sessiz sedasız imzalandı! Türk gıda devi 5 milyar liraya satılıyor
Borsa İstanbul'da işlem gören Türkiye'nin önde gelen gıda şirketi satılıyor. Satış rakamı belli oldu. İşte detaylar...

Reçel, marmelat, fındık ezmesi ve bal başta olmak üzere birçok ürünü zincir marketlerde satılan ve Borsa İstanbul'da işlem gören Türkiye'nin önde gelen üreticileri arasında yer alan gıda şirketi Seğmen Kardeşler'e ait yüzde 74,85'lik hissenin satışı için ön anlaşma imzalandı. Gıda şirketinin alıcısının kimliği açıklanmezken, anlaşmada şirkete 6,89 milyar TL değer biçildi.

Segmen Kardeşler Gıda Üretim tarafından yapılan açıklamada, aralarında iş insanları Yusuf Seğmen, Ömer Seğmen, Neval Elaldırsın, Emine Seğmen, Emine Yaka, Nihal Özcanlı ve Meral Yıldırım'ın da bulunduğu şirket hissedarlarının, gıda şirketinde sahip oldukları yüzde 74,85 oranındaki hisselerini satmak için ön protokol imzaladıkları ifade edildi. Açıklamada, gıda şirketinin satışıyla ilgili ön protokolün imzalandığı kişinin kimliği ile ilgili bilgi paylaşılmadı.

Açıklamada, gıda şirketinin satışıyla ilgili imzalanan anlaşmanın ön nitelikte olduğu ifade edilerek satış için belirli koşulların yerine getirilmesi gerektiği belirtildi.

Dev gıda şirketini almak için alıcı şirket, ön anlaşmada belirtildiği gibi yüzde 74,85 hissesi için toplam 5 milyar 157 milyon TL ödeme yapacak. Gıda şirketi Seğmen Kardeşler'in toplam değeri 6,89 milyar TL belirlendi.

