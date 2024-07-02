Suriyeli komutandan Türkiye açıklaması! Hesap soracağız

Şamiye Cephesi komutanı Ebul İz ise, Suriye halkının mücadelesinde yanlarında olan Türk halkının, bir takım ırkçılarla karıştırılmaması gerektiğini söyledi. Kurtarılan bölgelerin yaşadığı güvenlik ve istikrarın sürdürülmesinin öneminin altını çizen Ebul İz, "Bu açıdan bakıldığında Cephe El Şamiye liderliği, üyelerine güvenlik ve emniyeti sağlamak, kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile bunların çalışanlarını korumak için üzerlerine düşen görevi yerine getirmeleri gerektiği konusunda talimatlar yayınladı. Bu nedenle devrimci halkımızı itidalli davranmaya ve meşru taleplerini barışçıl bir şekilde ifade etmeye çağırıyoruz" dedi.