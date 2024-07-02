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Suriyeli komutandan Türkiye açıklaması! Hesap soracağız

2024-07-02 11:23:21
Suriyeli komutandan Türkiye açıklaması! Hesap soracağız

Suriye Milli Ordusu Şamiye Cephesi komutanı Ebul İz, Kayseri ve hemen ardından Fırat Kalkanı bölgesinde yaşanan olaylarla ilgili konuştu.

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#1
Foto - Suriyeli komutandan Türkiye açıklaması! Hesap soracağız

Kayseri'de Suriyeli bir kişinin 5 yaşındaki Suriyeli bir çocuğa tecavüz etmesi ile çıkan olaylar ve Suriye'de Türkiye'nin kontrolündeki bölgelerde yaşanan karışıklıklarla ilgili Suriyeli yerel askeri yetkililer açıklama yaptı.

#2
Foto - Suriyeli komutandan Türkiye açıklaması! Hesap soracağız

2'nci Kolordu Komutanı Fehim İsa yaptığı açıklamada 'Provokatörlere uymamamız gerek. Özgürleştirilmiş bölgelerde görevini yerine getiren Türk kardeşlerimize saldıran, kamu malları ile özel mülklere zarar veren provokatörlere uymamamız gerek fitne ateşi yakan fitneye körük ile gidenlerin peşine takılmamamız gerek.' dedi.

#3
Foto - Suriyeli komutandan Türkiye açıklaması! Hesap soracağız

Suriye'de Türkiye'nin kontrolündeki bölgelerde yaşanan karışıklıklar ile Suriye Milli Ordusu 2. Kolordu Komutanı Fehim İsa ile Şamiye Cephesi komutanı Ebul İz açıklamalarda bulundu.

#4
Foto - Suriyeli komutandan Türkiye açıklaması! Hesap soracağız

Suriye Milli Ordusu 2. Kolordu Komutanı Fehim İsa ile Şamiye Cephesi komutanı Ebul İz, Kayseri'de çıkan ve ardından Türkiye'nin kontrolündeki Suriye bölgelerine sıçrayan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu. "Provokatörlere uymamamız gerek" diyen Fehim İsa, "Özgürleştirilmiş bölgelerde görevini yerine getiren Türk kardeşlerimize saldıran, kamu malları ile özel mülklere zarar veren provokatörlere uymamamız gerek. Fitne ateşi yakan, fitneye körük ile gidenlerin peşine takılmamamız gerek. Türk bayrağına saygılı olmamız gerek.

#5
Foto - Suriyeli komutandan Türkiye açıklaması! Hesap soracağız

Mübarek devrim bayrağımızın bizim için kutsal olduğu gibi Türk bayrağı da Türk kardeşlerimiz ve bizim için kutsal ve önemlidir. Son olarak özgür halkımızı akıllı ve bilinçle olmaya davet ediyoruz. Özgürleştirilmiş bölgeleri belirsizliğe sürüklememeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Suriyeli komutandan Türkiye açıklaması! Hesap soracağız

Şamiye Cephesi komutanı Ebul İz ise, Suriye halkının mücadelesinde yanlarında olan Türk halkının, bir takım ırkçılarla karıştırılmaması gerektiğini söyledi. Kurtarılan bölgelerin yaşadığı güvenlik ve istikrarın sürdürülmesinin öneminin altını çizen Ebul İz, "Bu açıdan bakıldığında Cephe El Şamiye liderliği, üyelerine güvenlik ve emniyeti sağlamak, kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile bunların çalışanlarını korumak için üzerlerine düşen görevi yerine getirmeleri gerektiği konusunda talimatlar yayınladı. Bu nedenle devrimci halkımızı itidalli davranmaya ve meşru taleplerini barışçıl bir şekilde ifade etmeye çağırıyoruz" dedi.

#7
Foto - Suriyeli komutandan Türkiye açıklaması! Hesap soracağız

Sivil barışı korumanın önemine değinen Ebul İz, " İnsanlara veya mallara yönelik her türlü sabotaj veya suistimal eylemini de güçlü bir şekilde kınıyoruz. Barışçıl hareketin, barış içinde bir arada yaşamanın ve halkın tüm bileşenleri arasındaki karşılıklı saygının imajını çarpıtanlardan hesap sormak için çalışacağız" ifadelerini de kullandı.

#8
Foto - Suriyeli komutandan Türkiye açıklaması! Hesap soracağız

Müşterek Kuvvetler ise, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilgili kurumlarıyla temas halinde bulundukları ifade ederek, özgürleştirilmiş bölge halkını provokatif amaçlı kişilerin peşinden gitmemeye çağırdı.

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