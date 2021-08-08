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Suriyeli gencin dikkati yangını önledi

2021-08-08 17:17:56
Suriyeli gencin dikkati yangını önledi

Şanlıurfa'da ağaçlık alanda çıkan yangın, Suriyeli bir gencin dikkati sayesinde söndürüldü.

#1
Foto - Merkez Haliliye ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan piknik alanında 2 Ağustos'ta gece saatlerinde yangın çıktı. Bu esnada bölgede bulunan Suriyeli Yasin Halit Salih ve arkadaşları, yangını fark etti ve araçlarında bulunan suyla alevleri büyümeden söndürdü.

Merkez Haliliye ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan piknik alanında 2 Ağustos'ta gece saatlerinde yangın çıktı. Bu esnada bölgede bulunan Suriyeli Yasin Halit Salih ve arkadaşları, yangını fark etti ve araçlarında bulunan suyla alevleri büyümeden söndürdü.

#2
Foto - Polis ekipleri, yangına neden oldukları iddiasıyla 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin otomobilinde arama yapan ekipler, bir miktar içki ile içki yapımında kullanılan etil alkol ve bazı malzemeler buldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekipleri, yangına neden oldukları iddiasıyla 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin otomobilinde arama yapan ekipler, bir miktar içki ile içki yapımında kullanılan etil alkol ve bazı malzemeler buldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

#3
Foto - Dikkatiyle ağaçlık alanın yanmasını önleyen Yasin Halit Salih, AA muhabirine, arkadaşlarıyla ağaçlık alana vakit geçirmek için bölgeye gittiklerini söyledi.

Dikkatiyle ağaçlık alanın yanmasını önleyen Yasin Halit Salih, AA muhabirine, arkadaşlarıyla ağaçlık alana vakit geçirmek için bölgeye gittiklerini söyledi.

#4
Foto - Burada telefonla video çektiği sırada bir ağacın yandığını gördüğünü dile getiren Salih,

Burada telefonla video çektiği sırada bir ağacın yandığını gördüğünü dile getiren Salih, "Bu sırada yanan ağacın yanından bir otomobilin hızla uzaklaştığını fark ettim. Hemen arkadaşımla birlikte yanımızda bulunan suyla alevleri söndürdük." ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Alevleri diğer ağaçlara sıçramadan söndürdükleri için çok mutlu olduğunu kaydeden Salih,

Alevleri diğer ağaçlara sıçramadan söndürdükleri için çok mutlu olduğunu kaydeden Salih, "Alevleri görür görmez hemen söndürmeye çalıştım çünkü biz burada yaşıyoruz, buranın zarar görmesini istemiyorum. Biz Türkler ile kardeşiz. Görevimi yaptım çünkü ben 6 yıldan bu yana burada yaşıyorum. Biz burada bir aile gibiyiz, burası bizim vatanımız gibi." dedi.

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