Suriyeli gencin dikkati yangını önledi

Alevleri diğer ağaçlara sıçramadan söndürdükleri için çok mutlu olduğunu kaydeden Salih, "Alevleri görür görmez hemen söndürmeye çalıştım çünkü biz burada yaşıyoruz, buranın zarar görmesini istemiyorum. Biz Türkler ile kardeşiz. Görevimi yaptım çünkü ben 6 yıldan bu yana burada yaşıyorum. Biz burada bir aile gibiyiz, burası bizim vatanımız gibi." dedi.