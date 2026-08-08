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‘Süreç başarıya ulaştığında…’ Şamil Tayyar’dan ilginç DEM Parti iddiası

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

‘Süreç başarıya ulaştığında…’ Şamil Tayyar’dan ilginç DEM Parti iddiası

Türkiye’de gündem Terörsüz Türkiye süreciyken, DEM Parti’de bazı milletvekillerinin teklife imza atmamasıyla ilgili Şamil Tayyar’dan ses getirecek bir yorum geldi.

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Foto - ‘Süreç başarıya ulaştığında…’ Şamil Tayyar’dan ilginç DEM Parti iddiası

Terörsüz Türkiye sürecinde geçilen yeni safhayla Meclise sunulan 12 maddelik kanun teklifiyle terör örgütü PKK'lı teröristlere karşı uygulanacak cezai işlemlerde düzenlemeye gidiliyor.

#2
Foto - ‘Süreç başarıya ulaştığında…’ Şamil Tayyar’dan ilginç DEM Parti iddiası

1 Haziran 2015 öncesini kapsamayan teklif onaylandıktan sonra Resmi Gazete'de yayımlanacak ancak terör örgütünün tamamen silah bırakmasının gerçekleşmesiyle uygulamaya alınacak.

#3
Foto - ‘Süreç başarıya ulaştığında…’ Şamil Tayyar’dan ilginç DEM Parti iddiası

TGRT Haber'in Medya Kritik programında sürece dair değerlendirmelerde bulunan eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, dikkat çeken ifadeler kullandı.

#4
Foto - ‘Süreç başarıya ulaştığında…’ Şamil Tayyar’dan ilginç DEM Parti iddiası

Gündemdeki kanun teklifine 360 milletvekili imza atarken Mecliste 56 milletvekiline sahip olan DEM Partide tüm milletvekillerinin imza atmamasına dikkat çeken Tayyar "Belli ki DEM kendi içinde de bir gerginlik yaşıyor." dedi.

#5
Foto - ‘Süreç başarıya ulaştığında…’ Şamil Tayyar’dan ilginç DEM Parti iddiası

Tayyar sözlerinin devamında sürecin hedefine ulaşmasıyla DEM Partide köklü bir değişim ve dönüşüm yaşanacağını öne sürerek partideki "Türk solu" ağırlıklı isimlerin kurultayın ardından parti yönetiminde bulunmayacağını savundu.

#6
Foto - ‘Süreç başarıya ulaştığında…’ Şamil Tayyar’dan ilginç DEM Parti iddiası

Şamil Tayyar, "Çözüm süreci amacına ulaştıktan sonra DEM'de bir kurultay süreci yaşanacak ve muhtemelen bizim tırnak içinde Türk solu diye tarif ettiğimiz isimler yeni yönetimde yer almayacaklar." diyerek "Muhtemelen mevcut yöneticiler de olmayacaklar." cümlesini sarf etti.

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Yorumlar

M Salih

Acaba D M D de karanlık lobilerle çalışanlar deşifre mi olacak sırasını bekliyor , inşallah Türkiye ve Kürt lerle birlikte hepimize hayırlı olur deşifre olmaları , inşallah umettin bütün sorunları güzel sonuçla son bulur birlik ve beraberlik inancı imana dönüşür, Allah'a emanet olalım cumlemiz

Keremcem

Terörün bitmesi ni desteklemeyen alçak hainleri bu ülkeden kovalamalı...
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