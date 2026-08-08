‘Süreç başarıya ulaştığında…’ Şamil Tayyar’dan ilginç DEM Parti iddiası
Türkiye’de gündem Terörsüz Türkiye süreciyken, DEM Parti’de bazı milletvekillerinin teklife imza atmamasıyla ilgili Şamil Tayyar’dan ses getirecek bir yorum geldi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye’de gündem Terörsüz Türkiye süreciyken, DEM Parti’de bazı milletvekillerinin teklife imza atmamasıyla ilgili Şamil Tayyar’dan ses getirecek bir yorum geldi.
Terörsüz Türkiye sürecinde geçilen yeni safhayla Meclise sunulan 12 maddelik kanun teklifiyle terör örgütü PKK'lı teröristlere karşı uygulanacak cezai işlemlerde düzenlemeye gidiliyor.
1 Haziran 2015 öncesini kapsamayan teklif onaylandıktan sonra Resmi Gazete'de yayımlanacak ancak terör örgütünün tamamen silah bırakmasının gerçekleşmesiyle uygulamaya alınacak.
TGRT Haber'in Medya Kritik programında sürece dair değerlendirmelerde bulunan eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, dikkat çeken ifadeler kullandı.
Gündemdeki kanun teklifine 360 milletvekili imza atarken Mecliste 56 milletvekiline sahip olan DEM Partide tüm milletvekillerinin imza atmamasına dikkat çeken Tayyar "Belli ki DEM kendi içinde de bir gerginlik yaşıyor." dedi.
Tayyar sözlerinin devamında sürecin hedefine ulaşmasıyla DEM Partide köklü bir değişim ve dönüşüm yaşanacağını öne sürerek partideki "Türk solu" ağırlıklı isimlerin kurultayın ardından parti yönetiminde bulunmayacağını savundu.
Şamil Tayyar, "Çözüm süreci amacına ulaştıktan sonra DEM'de bir kurultay süreci yaşanacak ve muhtemelen bizim tırnak içinde Türk solu diye tarif ettiğimiz isimler yeni yönetimde yer almayacaklar." diyerek "Muhtemelen mevcut yöneticiler de olmayacaklar." cümlesini sarf etti.
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