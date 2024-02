Süper zeki insanların sırrı: Her gün yaptıkları 6 alışkanlık

Zihinsel açıdan güçlü olmak, sıkıntı ve stresi yapıcı bir şekilde yönetme yeteneğini ifade eder. Zihinsel açıdan güçlü insanların sahip olduğu bu özellikler sabit değildir ve herkes bu nitelikleri geliştirebilir, sadece doğru motivasyona ve stratejilere ihtiyaçları vardır. Peki, her gün ne yaptıklarını merak ediyor musunuz? İşte, sizin için her gün yaptıkları 6 şey! Zihinsel dayanıklılık, duygusal dayanıklılığı ifade eder yani stresle ve zorluklarla etkili bir şekilde başa çıkma kapasitesine bağlıdır. Bu durum zihinsel sağlıktan bağımsızdır, akıl hastalığı geçmişi olmayan bir kişinin ruh sağlığı hâlâ zayıf olabilir. İşte, zihinsel açıdan güçlü olan insanların her gün yaptığı şeylere dair detaylar...