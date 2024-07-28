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Spor
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Süper Lig’de yeni sezonun şampiyonunu şimdiden belirlediler! Yapay zekadan olay oluşturan tahmin: İşte 2024/25 sezonu puan durumu sıralaması

2024-07-28 20:23:24
Süper Lig’de yeni sezonun şampiyonunu şimdiden belirlediler! Yapay zekadan olay oluşturan tahmin: İşte 2024/25 sezonu puan durumu sıralaması

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın 102 puana ulaşmasıyla şampiyonluğunu ilan ettiği Süper Lig'de yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor şampiyonluk yaşamak için sezon öncesinde oldukça iddialı şekilde hazırlandı. Yapılan yeni transferlerle damga vurması beklenen bir sezon futbolseverleri heyecanlandırırken yapay zeka robotu Grok, Süper Lig'de 2024/25 sezonu şampiyonunun hangi takım olacağını tahmin etti.

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#1
Foto - Süper Lig’de yeni sezonun şampiyonunu şimdiden belirlediler! Yapay zekadan olay oluşturan tahmin: İşte 2024/25 sezonu puan durumu sıralaması

Süper Lig’de yeni sezonun şampiyonunu şimdiden belirlediler! Yapay zekadan olay yaratan tahmin: İşte 2024/25 sezonu puan durumu sıralaması

#2
Foto - Süper Lig’de yeni sezonun şampiyonunu şimdiden belirlediler! Yapay zekadan olay oluşturan tahmin: İşte 2024/25 sezonu puan durumu sıralaması

İŞTE YAPAY ZEKANIN SÜPER LİG TAHMİNİ

#3
Foto - Süper Lig’de yeni sezonun şampiyonunu şimdiden belirlediler! Yapay zekadan olay oluşturan tahmin: İşte 2024/25 sezonu puan durumu sıralaması

19. Antalyaspor

#4
Foto - Süper Lig’de yeni sezonun şampiyonunu şimdiden belirlediler! Yapay zekadan olay oluşturan tahmin: İşte 2024/25 sezonu puan durumu sıralaması

18. Bodrumspor

#5
Foto - Süper Lig’de yeni sezonun şampiyonunu şimdiden belirlediler! Yapay zekadan olay oluşturan tahmin: İşte 2024/25 sezonu puan durumu sıralaması

17. Çaykur Rizespor

#6
Foto - Süper Lig’de yeni sezonun şampiyonunu şimdiden belirlediler! Yapay zekadan olay oluşturan tahmin: İşte 2024/25 sezonu puan durumu sıralaması

16. Hatayspor

#7
Foto - Süper Lig’de yeni sezonun şampiyonunu şimdiden belirlediler! Yapay zekadan olay oluşturan tahmin: İşte 2024/25 sezonu puan durumu sıralaması

15. Sivasspor

#8
Foto - Süper Lig’de yeni sezonun şampiyonunu şimdiden belirlediler! Yapay zekadan olay oluşturan tahmin: İşte 2024/25 sezonu puan durumu sıralaması

14. Samsunspor

#9
Foto - Süper Lig’de yeni sezonun şampiyonunu şimdiden belirlediler! Yapay zekadan olay oluşturan tahmin: İşte 2024/25 sezonu puan durumu sıralaması

13. Göztepe

#10
Foto - Süper Lig’de yeni sezonun şampiyonunu şimdiden belirlediler! Yapay zekadan olay oluşturan tahmin: İşte 2024/25 sezonu puan durumu sıralaması

12. Kayserispor

#11
Foto - Süper Lig’de yeni sezonun şampiyonunu şimdiden belirlediler! Yapay zekadan olay oluşturan tahmin: İşte 2024/25 sezonu puan durumu sıralaması

11. Kasımpaşa

#12
Foto - Süper Lig’de yeni sezonun şampiyonunu şimdiden belirlediler! Yapay zekadan olay oluşturan tahmin: İşte 2024/25 sezonu puan durumu sıralaması

10. Gaziantep FK

#13
Foto - Süper Lig’de yeni sezonun şampiyonunu şimdiden belirlediler! Yapay zekadan olay oluşturan tahmin: İşte 2024/25 sezonu puan durumu sıralaması

9. Eyüpspor

#14
Foto - Süper Lig’de yeni sezonun şampiyonunu şimdiden belirlediler! Yapay zekadan olay oluşturan tahmin: İşte 2024/25 sezonu puan durumu sıralaması

8. Konyaspor

#15
Foto - Süper Lig’de yeni sezonun şampiyonunu şimdiden belirlediler! Yapay zekadan olay oluşturan tahmin: İşte 2024/25 sezonu puan durumu sıralaması

7. Alanyaspor

#16
Foto - Süper Lig’de yeni sezonun şampiyonunu şimdiden belirlediler! Yapay zekadan olay oluşturan tahmin: İşte 2024/25 sezonu puan durumu sıralaması

6. Adana Demirspor

#17
Foto - Süper Lig’de yeni sezonun şampiyonunu şimdiden belirlediler! Yapay zekadan olay oluşturan tahmin: İşte 2024/25 sezonu puan durumu sıralaması

5. Başakşehir

#18
Foto - Süper Lig’de yeni sezonun şampiyonunu şimdiden belirlediler! Yapay zekadan olay oluşturan tahmin: İşte 2024/25 sezonu puan durumu sıralaması

4. Fenerbahçe

#19
Foto - Süper Lig’de yeni sezonun şampiyonunu şimdiden belirlediler! Yapay zekadan olay oluşturan tahmin: İşte 2024/25 sezonu puan durumu sıralaması

3. Trabzonspor

#20
Foto - Süper Lig’de yeni sezonun şampiyonunu şimdiden belirlediler! Yapay zekadan olay oluşturan tahmin: İşte 2024/25 sezonu puan durumu sıralaması

2. Beşiktaş

#21
Foto - Süper Lig’de yeni sezonun şampiyonunu şimdiden belirlediler! Yapay zekadan olay oluşturan tahmin: İşte 2024/25 sezonu puan durumu sıralaması

1. Galatasaray

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