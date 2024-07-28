2024-07-28 20:23:24 Süper Lig’de yeni sezonun şampiyonunu şimdiden belirlediler! Yapay zekadan olay oluşturan tahmin: İşte 2024/25 sezonu puan durumu sıralaması
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın 102 puana ulaşmasıyla şampiyonluğunu ilan ettiği Süper Lig'de yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor şampiyonluk yaşamak için sezon öncesinde oldukça iddialı şekilde hazırlandı. Yapılan yeni transferlerle damga vurması beklenen bir sezon futbolseverleri heyecanlandırırken yapay zeka robotu Grok, Süper Lig'de 2024/25 sezonu şampiyonunun hangi takım olacağını tahmin etti.