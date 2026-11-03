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Okula saldırı düzenlendi! Çok sayıda ölü var!

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Okula saldırı düzenlendi! Çok sayıda ölü var!

Rusya Ukrayna'da insani yardım dağıtımı yapılan bir okula saldırı düzenledi. Açıklamaya göre saldırıda en az 24 kişi hayatını kaybetti.

#1
Foto - Okula saldırı düzenlendi! Çok sayıda ölü var!

insani yardım dağıtımı için kullanılan okula hava saldırısı düzenledi. Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi (DSNS), saldırıda 2’si arama kurtarma görevlisi olmak üzere toplam 24 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin ilk olarak insani yardım dağıtımı için kullanılan köydeki bir okula hava saldırısı düzenlediğini, ardından ikinci bir saldırı düzenleyerek insanların toplandığı sığınağa doğrudan 9 bomba daha attığını aktardı.

#2
Foto - Okula saldırı düzenlendi! Çok sayıda ölü var!

Zelenskiy, "Ruslar, Komyshuvakha’da yaşamaya devam eden bölge sakinlerinin her hafta tam da orada yardım aldığını bilmiyor olamaz.

#3
Foto - Okula saldırı düzenlendi! Çok sayıda ölü var!

Bu saldırı, Rusya'nın gerilimi azaltmak ya da gerçek anlamda adaleti sağlamak istemediğinin bir başka kanıtı" dedi.

#4
Foto - Okula saldırı düzenlendi! Çok sayıda ölü var!

27 KİŞİ KAYIP

#5
Foto - Okula saldırı düzenlendi! Çok sayıda ölü var!

Zaporijya Belediye Başkan Vekili Regina Kharchenko, saldırıda 27 kişinin kayıp olduğunu söyledi. Zaporijya polisi de, polis ekiplerinin ve kurtarma görevlilerinin enkaz altında kaldığı düşünülen bölge sakinlerine ulaşmaya çalıştığını bildirdi.

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