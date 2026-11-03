Okula saldırı düzenlendi! Çok sayıda ölü var!

insani yardım dağıtımı için kullanılan okula hava saldırısı düzenledi. Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi (DSNS), saldırıda 2’si arama kurtarma görevlisi olmak üzere toplam 24 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin ilk olarak insani yardım dağıtımı için kullanılan köydeki bir okula hava saldırısı düzenlediğini, ardından ikinci bir saldırı düzenleyerek insanların toplandığı sığınağa doğrudan 9 bomba daha attığını aktardı.