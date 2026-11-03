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Azerbaycan Türkiye'yi bypass eden projeye onay vermeye hazırlanıyor

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Azerbaycan Türkiye'yi bypass eden projeye onay vermeye hazırlanıyor

Azerbaycan, Türkiye'yi bypass eden 22 milyar euroluk projeyle ilgili dikkat çeken bir hamleye hazırlanıyor. İşte detaylar...

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Foto - Azerbaycan Türkiye'yi bypass eden projeye onay vermeye hazırlanıyor

Azerbaycan, Gürcistan, Romanya ve Macaristan’ın ortaklaşa geliştirdiği Hazar-Karadeniz-Avrupa Yeşil Enerji Koridoru’nun fizibilite çalışması tamamlandı. İlgili belgenin dört ülkenin hükûmetleri tarafından onaylanmasının ardından proje, tasarım aşamasına geçiyor.

#2
Foto - Azerbaycan Türkiye'yi bypass eden projeye onay vermeye hazırlanıyor

Azer News’in haberine göre, Azerbaycan’da üretilen yenilenebilir elektriğin Avrupa pazarlarına taşınmasını amaçlayan koridor için yaklaşık 22 milyar avroluk yatırım öngörülüyor. Fizibilite çalışmasında, elektrik iletim sisteminin geliştirilmesi için 14,3 milyar avro, yenilenebilir enerji üretim kapasitesinin oluşturulması için ise 7,8 milyar avro ayrılması planlanıyor.

#3
Foto - Azerbaycan Türkiye'yi bypass eden projeye onay vermeye hazırlanıyor

Proje kapsamında, her biri 1,3 gigavat kapasiteli 3 elektrik iletim hattının kurulması hedefleniyor. Böylece koridorun toplam iletim kapasitesinin 3,9 gigavata ulaşması öngörülüyor.

#4
Foto - Azerbaycan Türkiye'yi bypass eden projeye onay vermeye hazırlanıyor

İlk hattın 2032’de, ikinci hattın 2036’da ve üçüncü hattın 2040’ta devreye alınması planlanıyor. Koridor üzerinden Avrupa Birliği’ne (AB) yıllık yenilenebilir elektrik ihracatının 2032’de 8 teravat-saate, 2040’ta ise 20 teravat-saate ulaşması bekleniyor.

#5
Foto - Azerbaycan Türkiye'yi bypass eden projeye onay vermeye hazırlanıyor

Fizibilite çalışmasına göre ilk hattın işletmeye alınmasıyla 2032’de yıllık 860 milyon avroluk ekonomik fayda sağlanması öngörülüyor. İkinci hattın devreye girmesiyle bu tutarın 2036’da 1,8 milyar avroya, üçüncü hatla birlikte 2040’ta ise 3 milyar avronun üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Projenin ayrıca 2040 yılına kadar karbondioksit emisyonlarını yıllık 3,6 milyon ton azaltması bekleniyor.

#6
Foto - Azerbaycan Türkiye'yi bypass eden projeye onay vermeye hazırlanıyor

Hazar-Karadeniz-Avrupa Yeşil Enerji Koridoru, 17 Aralık 2022’de Bükreş’te Avrupa Komisyonunun da katılımıyla imzalanan Stratejik Ortaklık Anlaşması çerçevesinde geliştiriliyor. Projeyi, Bükreş merkezli Yeşil Enerji Koridoru Elektrik Şirketi (GECO) yürütüyor. Azerbaycan’dan AzerEnerji, Gürcistan’dan Electrosystem, Romanya’dan Transelectrica ve Macaristan’dan MVM, şirkette eşit şekilde yüzde 25’er paya sahip.

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