Azerbaycan Türkiye'yi bypass eden projeye onay vermeye hazırlanıyor

Fizibilite çalışmasına göre ilk hattın işletmeye alınmasıyla 2032’de yıllık 860 milyon avroluk ekonomik fayda sağlanması öngörülüyor. İkinci hattın devreye girmesiyle bu tutarın 2036’da 1,8 milyar avroya, üçüncü hatla birlikte 2040’ta ise 3 milyar avronun üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Projenin ayrıca 2040 yılına kadar karbondioksit emisyonlarını yıllık 3,6 milyon ton azaltması bekleniyor.