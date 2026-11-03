Çin'in hakimiyetine Türk darbesi: Türkiye'nin kritik silahı için anlaşma yapıldı

Bu yılın başında ABD'de kurulan Blitz Technology Inc. ile küresel yapılanmasında önemli bir adımı geride bırakan Blitz Teknoloji, Asya pazarındaki varlığını da güçlendiriyor. Asya'nın önde gelen ülkelerinde güçlü girişimlere imza atan şirket, bölgede çok sayıda ülkeye insansız hava aracı (İHA) kamerası ve teknoloji ihracatını sürdürüyor. Türk savunma sanayisinin kritik projelerinde sahada kendini kanıtlayan yerli girişim, Asya pazarındaki bu yeni açılımlarla birlikte Güney Kore, ABD, Birleşik Krallık, Ukrayna ve Kanada'nın da aralarında bulunduğu 20'yi aşkın ülkeye yüksek teknoloji ihraç ediyor.