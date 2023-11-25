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Spor
23
Süper Lig şampiyonunu tahmin ettiler

2023-11-25 11:07:47
Süper Lig şampiyonunu tahmin ettiler

Futbol veri sitesi Euro Club Index, Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayacak ve küme düşecek takımları tahmin etti.

#1
Foto - Süper Lig şampiyonunu tahmin ettiler

Euro Club Index'in Süper Lig tahminleri şöyle:

#2
Foto - Süper Lig şampiyonunu tahmin ettiler

Küme düşecek takımlar:

#3
Foto - Süper Lig şampiyonunu tahmin ettiler

20- İstanbulspor (25 puan)

#4
Foto - Süper Lig şampiyonunu tahmin ettiler

19- Samsunspor (35 puan)

#5
Foto - Süper Lig şampiyonunu tahmin ettiler

18- Çaykur Rizespor (39 puan)

#6
Foto - Süper Lig şampiyonunu tahmin ettiler

17- Alanyaspor (40 puan)

#7
Foto - Süper Lig şampiyonunu tahmin ettiler

16 - Konyaspor (41 puan)

#8
Foto - Süper Lig şampiyonunu tahmin ettiler

15 - Gaziantep FK (41 puan)

#9
Foto - Süper Lig şampiyonunu tahmin ettiler

14 - Pendikspor (42 puan)

#10
Foto - Süper Lig şampiyonunu tahmin ettiler

13 - Fatih Karagümrük (43 puan)

#11
Foto - Süper Lig şampiyonunu tahmin ettiler

12 - Hatayspor (44 puan)

#12
Foto - Süper Lig şampiyonunu tahmin ettiler

11 - Sivasspor (44 puan)

#13
Foto - Süper Lig şampiyonunu tahmin ettiler

10 - Kasımpaşa (46 puan)

#14
Foto - Süper Lig şampiyonunu tahmin ettiler

9 - Ankaragücü (47 puan)

#15
Foto - Süper Lig şampiyonunu tahmin ettiler

8 - Başakşehir (52 puan)

#16
Foto - Süper Lig şampiyonunu tahmin ettiler

7 - Kayserispor (56 puan)

#17
Foto - Süper Lig şampiyonunu tahmin ettiler

6 - Antalyaspor (58 puan)

#18
Foto - Süper Lig şampiyonunu tahmin ettiler

5 - Adana Demirspor (63 puan)

#19
Foto - Süper Lig şampiyonunu tahmin ettiler

4 - Trabzonspor (71 puan)

#20
Foto - Süper Lig şampiyonunu tahmin ettiler

3 - Beşiktaş (76 puan)

#21
Foto - Süper Lig şampiyonunu tahmin ettiler

2 - Fenerbahçe (94 puan)

#22
Foto - Süper Lig şampiyonunu tahmin ettiler

1 - Galatasaray (96 puan)

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