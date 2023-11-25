2023-11-25 11:07:47 Süper Lig şampiyonunu tahmin ettiler
Futbol veri sitesi Euro Club Index, Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayacak ve küme düşecek takımları tahmin etti.
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Futbol veri sitesi Euro Club Index, Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayacak ve küme düşecek takımları tahmin etti.
Euro Club Index'in Süper Lig tahminleri şöyle:
Küme düşecek takımlar:
20- İstanbulspor (25 puan)
19- Samsunspor (35 puan)
18- Çaykur Rizespor (39 puan)
17- Alanyaspor (40 puan)
16 - Konyaspor (41 puan)
15 - Gaziantep FK (41 puan)
14 - Pendikspor (42 puan)
13 - Fatih Karagümrük (43 puan)
12 - Hatayspor (44 puan)
11 - Sivasspor (44 puan)
10 - Kasımpaşa (46 puan)
9 - Ankaragücü (47 puan)
8 - Başakşehir (52 puan)
7 - Kayserispor (56 puan)
6 - Antalyaspor (58 puan)
5 - Adana Demirspor (63 puan)
4 - Trabzonspor (71 puan)
3 - Beşiktaş (76 puan)
2 - Fenerbahçe (94 puan)
1 - Galatasaray (96 puan)
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