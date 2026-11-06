AK Parti İstanbul’u dinliyor: Milletin derdi, milletin partisinin derdi!
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından vatandaşların sorunlarını, beklentilerini ve kentin geleceğine ilişkin önerilerini doğrudan dinlemek amacıyla düzenlenen "İstanbul’u Dinliyoruz" buluşmalarının yeni adresi Gaziosmanpaşa oldu. Toplantıda konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "Burada bir teşkilat toplantısı yapmıyoruz. Burası halka açık, toplumumuzun tüm soru ve sorunlarını dinlemek için buradayız” dedi.