AK Parti İstanbul’u dinliyor: Milletin derdi, milletin partisinin derdi!

"İstanbul’u Dinliyoruz" buluşmalarının beşincisini gerçekleştirdiklerini belirten AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, şunları söyledi: "İstanbul’u dinliyoruz programımızın 5’incisini düzenliyoruz. Özellikle ilçelerimizin genel meselelerini ele almaktır. İlçe Belediye Başkan Vekilimiz ilçe meselelerini önem ve gayretle ele almaktadır. Hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik çalışmalar yapılmasına dair, hem bugün ve geleceğe dair talep görüş ve beklentileri almak hem de hükümetimizin İstanbul’da yapmış olduğu çalışmaların aktarılması ve aynı zamanda bunlarla ilgili taleplerinizi ve önerilerinizi almak için buradayız.”