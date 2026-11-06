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AK Parti İstanbul’u dinliyor: Milletin derdi, milletin partisinin derdi!

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AK Parti İstanbul’u dinliyor: Milletin derdi, milletin partisinin derdi!

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından vatandaşların sorunlarını, beklentilerini ve kentin geleceğine ilişkin önerilerini doğrudan dinlemek amacıyla düzenlenen "İstanbul’u Dinliyoruz" buluşmalarının yeni adresi Gaziosmanpaşa oldu. Toplantıda konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "Burada bir teşkilat toplantısı yapmıyoruz. Burası halka açık, toplumumuzun tüm soru ve sorunlarını dinlemek için buradayız” dedi.

#1
Foto - AK Parti İstanbul’u dinliyor: Milletin derdi, milletin partisinin derdi!

Gaziosmanpaşa Su Kemeri Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen programda, ilçenin sorunları, vatandaşların talepleri ve İstanbul’un geleceğine ilişkin görüşler ele alındı. Programda AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Gaziosmanpaşa AK Parti İlçe Başkanı İsmail Ergüneş, Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderleri bir araya geldi.

#2
Foto - AK Parti İstanbul’u dinliyor: Milletin derdi, milletin partisinin derdi!

Toplantıda katılımcıların Gaziosmanpaşa’ya ilişkin talep ve önerileri dinlenirken, ilçenin öncelikli ihtiyaçları ve çözüm bekleyen konuları da gündeme taşındı.

#3
Foto - AK Parti İstanbul’u dinliyor: Milletin derdi, milletin partisinin derdi!

"İstanbul’u Dinliyoruz" buluşmalarının beşincisini gerçekleştirdiklerini belirten AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, şunları söyledi: "İstanbul’u dinliyoruz programımızın 5’incisini düzenliyoruz. Özellikle ilçelerimizin genel meselelerini ele almaktır. İlçe Belediye Başkan Vekilimiz ilçe meselelerini önem ve gayretle ele almaktadır. Hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik çalışmalar yapılmasına dair, hem bugün ve geleceğe dair talep görüş ve beklentileri almak hem de hükümetimizin İstanbul’da yapmış olduğu çalışmaların aktarılması ve aynı zamanda bunlarla ilgili taleplerinizi ve önerilerinizi almak için buradayız.”

#4
Foto - AK Parti İstanbul’u dinliyor: Milletin derdi, milletin partisinin derdi!

“İstanbul’da hükümeti temsil etme gibi bir görevimiz var. Büyükşehir noktasında da bir muhalefet etme sorumluluğumuz var. Bugün sizlerin gözünden Gaziosmanpaşa’nın fotoğrafını çekmek istiyoruz. Tüm ilçelerimizden almış olduğumuz bir bütün olarak raporlarla İstanbul gelecek vizyon belgesini oluşturmayı hedefliyoruz."

#5
Foto - AK Parti İstanbul’u dinliyor: Milletin derdi, milletin partisinin derdi!

“Toplantımız bir teşkilat buluşması değil, burada bir teşkilat toplantısı yapmıyoruz. Burası halka açık, toplumumuzun tüm soru ve sorunlarını dinlemek üzere her konuyu rahat bir şekilde bize sorabileceğiniz bir ortamda sizlerle bir aradayız.”

#6
Foto - AK Parti İstanbul’u dinliyor: Milletin derdi, milletin partisinin derdi!

“AK Parti Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle ‘Milletimiz kurdu, tabelasını biz astık’ dediği bir parti. Milletin partisi olmanın sorumluluğunu da ilkelerimize kadar hissediyoruz. O yüzden bugün burada milletimizle beraberiz."

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