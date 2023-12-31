2023-12-31 14:04:33 Süper Kupa krizinin ardından şok iddia! “O da ne?” deyip duyurdu: Din kardeşlerimizin bunu yapması oldukça garip
Attila Gökçe, Suudi Arabistan’da oynanması planlanan Fenerbahçe-Galatasaray Süper Kupa finalinin iptal olmasıyla ilgili dikkat çeken bir iddiayı ortaya attı. Maçtan önce soyunma odalarında polisin gözetim yaptığını ileri süren Gökçe “Görevli nöbetçi polisler futbolcuların üzerini arayarak, oynamalarında sakınca görmedikleri takdirde sahaya çıkmalarına izin vereceklermiş. Nazi Almanyası’nda görülmemiş tutumu ‘din kardeşleri’nin sergilemesi oldukça garip” ifadelerini kullandı. Gökçe, Milliyet gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti: