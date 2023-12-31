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Medya
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Süper Kupa krizinin ardından şok iddia! "O da ne?" deyip duyurdu: Din kardeşlerimizin bunu yapması oldukça garip 

2023-12-31 14:04:33
Süper Kupa krizinin ardından şok iddia! “O da ne?” deyip duyurdu: Din kardeşlerimizin bunu yapması oldukça garip 

 Attila Gökçe, Suudi Arabistan’da oynanması planlanan Fenerbahçe-Galatasaray Süper Kupa finalinin iptal olmasıyla ilgili dikkat çeken bir iddiayı ortaya attı. Maçtan önce soyunma odalarında polisin gözetim yaptığını ileri süren Gökçe “Görevli nöbetçi polisler futbolcuların üzerini arayarak, oynamalarında sakınca görmedikleri takdirde sahaya çıkmalarına izin vereceklermiş. Nazi Almanyası’nda görülmemiş tutumu ‘din kardeşleri’nin sergilemesi oldukça garip” ifadelerini kullandı. Gökçe, Milliyet gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

#1
Foto - Süper Kupa krizinin ardından şok iddia! "O da ne?" deyip duyurdu: Din kardeşlerimizin bunu yapması oldukça garip 

“Top döndü, dolaştı, taktik, teknik beklentiler derken... Diplomatik setlere taştı... Spor ile siyasetin, diplomasinin birbirine girdiği gecede en büyük darbeyi bence Suudi Arabistan kendi kalesine attığı golle indirdi. On milyonlarca ikramiye, uçak yolculukları, konaklama giderleri... Hepsinden vazgeçer kendi giderlerimizi de öderiz. Suudi Arabistan, yaşanan evrensel sorunlara rağmen hak ettiği saygıyı her zaman gördü. Hele 2012 Olimpiyat Oyunları’na kadın sporcuların katılması gibi tarihi bir karar ve uygulama hayata geçtiğinde o saygıya sempati de eklendi. 

#2
Foto - Süper Kupa krizinin ardından şok iddia! "O da ne?" deyip duyurdu: Din kardeşlerimizin bunu yapması oldukça garip 

Peki, acaba saygı gördük mü? Kuşkuluyum. Suudi yetkililer, ille de kendi anlayış ve kurallarını dayattılar. Süper Kupa gecesine anormal bir baskı ile yaklaşıp kendi güç ve otoritelerini öne çıkarmak isterken... Ne mutlu o başkanlara ki sahada ve tribünlerde müzik dahil her türlü etkinliğe karşı baskılara direnmeleri ve duruşlarıyla ev sahiplerini durdurdular.

#3
Foto - Süper Kupa krizinin ardından şok iddia! "O da ne?" deyip duyurdu: Din kardeşlerimizin bunu yapması oldukça garip 

Fakat o da ne? Tuhaf iddialar var. Soyunma odalarında polis gözetimi. Görevli nöbetçi polisler futbolcuların üzerini arayarak, oynamalarında sakınca görmedikleri takdirde sahaya çıkmalarına izin vereceklermiş. Sporun hangi dalında müsabaka alanına polis kontroluyla çıkılıyor. Nazi Almanyası’nda görülmemiş tutumu “din kardeşleri”nin sergilemesi oldukça garip. Dramatik. Saygısızca. (…)”

#4
Foto - Süper Kupa krizinin ardından şok iddia! "O da ne?" deyip duyurdu: Din kardeşlerimizin bunu yapması oldukça garip 

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