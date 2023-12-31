Süper Kupa krizinin ardından şok iddia! “O da ne?” deyip duyurdu: Din kardeşlerimizin bunu yapması oldukça garip 

Peki, acaba saygı gördük mü? Kuşkuluyum. Suudi yetkililer, ille de kendi anlayış ve kurallarını dayattılar. Süper Kupa gecesine anormal bir baskı ile yaklaşıp kendi güç ve otoritelerini öne çıkarmak isterken... Ne mutlu o başkanlara ki sahada ve tribünlerde müzik dahil her türlü etkinliğe karşı baskılara direnmeleri ve duruşlarıyla ev sahiplerini durdurdular.