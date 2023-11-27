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Spor
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Süleyman Hurma'dan şok eden yorum! Galatasaray'a öyle bir laf etti ki...

2023-11-27 11:06:14
Süleyman Hurma'dan şok eden yorum! Galatasaray'a öyle bir laf etti ki...

Lig'de Fenerbahçe evinde Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti ve yeniden liderliğe yükseldi. Maçta tartışmalı pozisyonların olduğu maçın ardından Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, maçın hakemine ve Galatasaray'ın yaptığı açıklamaya sert tepkiler gösterdi.

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Foto - Süleyman Hurma'dan şok eden yorum! Galatasaray'a öyle bir laf etti ki...

Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 2-1 yenildikleri maçtaki hakem yönetimine sert tepki gösterdi.

#2
Foto - Süleyman Hurma'dan şok eden yorum! Galatasaray'a öyle bir laf etti ki...

Süleyman Hurma, kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamasında, "Benden açıklama bekleyenlere sesleniyorum. Ahlakla ilgisi olmayanlara benim sesim ulaşsaydı, 35 senedir bir şeyler düzelirdi. Bence açıklamayı bu hakemi oraya çıkaranlar yapmalı." ifadelerini kullandı. Fenerbahçe-Karagümrük maçının ardından Beyaz TV'nin "Galatasaray, VAR kayıtlarının açıklanmasını istiyor. Ne diyeceksiniz?" sorusuna yanıt veren Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, sert sözler söyledi. Süleyman Hurma yaptığı açıklamada, "Galatasaray, bizim üzerimizden prim yapmaya çalışıyor. Yayına bağlanırsam, 1 milyon TL ceza alırım. Sakinleşmek istiyorum, iyi değilim. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin benimle ve bizimle problemi var. Konya maçını hatırlayın, o hakem penaltımızı vermedi. Ancak sonrasında Gaziantep maçını yönetti. Kadın takımımıza, Gaziantep ALG maçında bile skandal kararlar verdiler, bizi ezdirdiler." ifadelerini kullandı.

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