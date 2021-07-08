Sular çekilince ortaya çıktı! Felaketi yaşadılar

Başkan Başol açıklamasında, “Yağış şiddetini artırarak Ormanlı’da afete dönüştü. Kdz. Ereğli Kaymakamı, AFAD il müdürü, İl Özel İdare Sekreteri gelerek bir kriz masası oluşturduk. Ereğli Belediyemiz, Kozlu, Erdemir yetkilileri gece 3'e kadar buradaydı. Şuanda 36 iş yerimizde sıkıntı var, sevincimiz meskenlerimizde bir sıkıntı yok. Can ve mal kaybımız yok ancak müthiş derecede maddi zararımız var. Karayolları Bölge Müdürümüz, Devlet Su İşleri Bölge Müdürümüz gelerek zarar tespit etmeye çalışıyoruz. 36 iş yerimizden 25 tanesi çalışma durumuna girdi. Devlet kurumlarına teşekkür ediyorum. 2014 yılında belediye başkanı olduğumda böyle bir afet yaşadım. 5 yıldır korktuğum başıma geldi. İnşallah dere ıslahı konusunda taleplerimiz yerine gelecektir” ifadelerini kullandı.