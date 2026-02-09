Avrupa ülkesinde 'Türkiye' depremi: Ankara'ya Türkler ne istiyor duymaya gidiyoruz
Yunanistan lideri Miçotakis'in Türkiye'ye yapacağı ziyaret Atina'yı tam anlamıyla karıştırdı. Ülkede Miçotakis yönetimine dikkat çeken bir tepki var.
Birlik Gazetesi'nde yer elan habere göre, Atina’da konuşulanlara bakılırsa, Yunan heyeti Ankara’ya “Türkler Ne İstiyor?”u duymaya gidiyor. Miçotakis-Erdoğan ziyareti öncesinde Atina’da verilen mesaj net. Ankara ziyareti bir çözüm hamlesinden çok, Türkiye’nin ne istediğini anlamaya yönelik bir niyet yoklaması. Ziyaretin ardından, Türk-Yunan ilişkilerinde yeni bir sayfa açılıp açılmayacağı liderlerin vereceği mesajlara bağlı olacak.
Atina–Ankara hattında uzun süredir durgun olan diplomatik trafik yeniden hareketleniyor. Yunanistan hükümeti, önümüzdeki günlerde Ankara’ya yapılması planlanan üst düzey ziyaret öncesinde beklentileri düşük tutarken, temel hedefin Türkiye’nin niyetlerini doğrudan liderler düzeyinde anlamak olduğu mesajını veriyor.
Atina’daki hükümet çevrelerine göre, Türk-Yunan ilişkilerinde bir süredir kaybolan “momentum”un yeniden yakalanıp yakalanamayacağı bu temaslarda netleşecek. Özellikle, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından oluşan olumlu havanın dağılması, Ege’de Çoban adası (Kassos) çevresindeki gelişmeler ve Ankara’nın son dönemde yeniden sertleşen söylemi, Yunan tarafında temkinli bir yaklaşımı beraberinde getiriyor.
Yunan hükümetinden bir yetkili, bu ziyaret öncesinde Yunan basınına yaptığı değerlendirmede dikkat çekici bir ifadeye yer verdi. Yetkili, “Uzun zamandır liderler düzeyinde bir temas olmadı. Ankara’ya gidiyoruz çünkü Türk tarafının bugün ne istediğini, nasıl bir yol haritası düşündüğünü doğrudan duymak istiyoruz” dedi. Atina’da hakim görüşe göre, bugüne kadar atılan tüm teknik adımlar ve düşük profilli girişimler artık liderlerin iradesine bağlı. Hükümet kaynakları, “Top artık tamamen liderlerin sahasında” değerlendirmesini yapıyor.
Ankara’ya gitmesi beklenen Yunan heyetinde en az 10 Bakanın yer alacağı belirtiliyor. Göç, kamu güvenliği, kültür, ulaştırma ve kalkınma gibi alanlardan sorumlu Bakanlıkların tamamının temsil edilmesi bekleniyor. Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis’in yanı sıra, siyasi diyalogdan sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandra Papadopulu ile “pozitif gündem” dosyasını yürüten Haris Theoharis de heyette yer alacak.
Atina’nın Ankara ziyaretindeki temel hedefi, siyasi diyalog, pozitif gündem ve Güven Artırıcı Önlemler olmak üzere üç iletişim kanalının yeniden aktive edilmesi. Yunan tarafı, beklentileri özellikle düşük tutarak, önceliği “işleyen bir diyalog hattının korunmasına” veriyor. Yunan hükümet kaynakları, iki ülkenin sorunlarını üçüncü taraflara ihtiyaç duymadan, doğrudan ikili düzeyde ele alması gerektiği konusunda Ankara ile aynı görüşte olduklarını vurguluyor.
Öte yandan Atina, diyaloga karşı çıkan çevrelere sert tepki gösteriyor. Yunan Hükümet Sözcüsü, “1930’da Türkiye ile Dostluk Antlaşması’nı imzalayan Venizelos mu milli çıkarlara zarar verdi? Yoksa 1953’te Ankara’yı ziyaret eden Papagos mu?” ifadeleriyle temasları eleştirenleri “sahte vatanseverlik tüccarları” olarak nitelendirdi. Atina’da verilen mesaj net: Ankara ziyareti bir çözüm hamlesinden çok, Türkiye’nin ne istediğini anlamaya yönelik bir niyet yoklaması. Ziyaretin ardından, Türk-Yunan ilişkilerinde yeni bir sayfa açılıp açılmayacağı liderlerin vereceği mesajlara bağlı olacak.
