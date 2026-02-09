Avrupa ülkesinde 'Türkiye' depremi: Ankara'ya Türkler ne istiyor duymaya gidiyoruz

Yunan hükümetinden bir yetkili, bu ziyaret öncesinde Yunan basınına yaptığı değerlendirmede dikkat çekici bir ifadeye yer verdi. Yetkili, “Uzun zamandır liderler düzeyinde bir temas olmadı. Ankara’ya gidiyoruz çünkü Türk tarafının bugün ne istediğini, nasıl bir yol haritası düşündüğünü doğrudan duymak istiyoruz” dedi. Atina’da hakim görüşe göre, bugüne kadar atılan tüm teknik adımlar ve düşük profilli girişimler artık liderlerin iradesine bağlı. Hükümet kaynakları, “Top artık tamamen liderlerin sahasında” değerlendirmesini yapıyor.