Şuara Suresi Arapça okunuşu ve Şuara Suresi Türkçe meali:

Lut Kavmi'nin eşcinsel sapkınlıklarının da anlatıldığı Şuara Suresi, Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'deki sıralamada yirmi altıncı, iniş sırasına göre kırk yedinci sûredir. Vâkıa sûresinden sonra, Neml sûresinden önce Mek­ke’de inmiştir. 197. âyeti ile son dört âyetinin (224-227) Medine döneminde indiğine dair rivayetler de vardır. Rabbimiz Şuara Suresinde eşcinsel sapkınların helakını anlatmakta. Peki Şuara Suresi’nde eşcinsel sapkınlar için Rabbimiz ne buyurmakta? Eşcinsel sapkınlık Kur’an-ı Kerim’de nasıl anlatılmakta?