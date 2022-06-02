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İslam
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Şuara Suresi Arapça okunuşu ve Şuara Suresi Türkçe meali:

2022-06-02 18:35:06
Şuara Suresi Arapça okunuşu ve Şuara Suresi Türkçe meali:

Lut Kavmi'nin eşcinsel sapkınlıklarının da anlatıldığı Şuara Suresi, Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'deki sıralamada yirmi altıncı, iniş sırasına göre kırk yedinci sûredir. Vâkıa sûresinden sonra, Neml sûresinden önce Mek­ke’de inmiştir. 197. âyeti ile son dört âyetinin (224-227) Medine döneminde indiğine dair rivayetler de vardır. Rabbimiz Şuara Suresinde eşcinsel sapkınların helakını anlatmakta. Peki Şuara Suresi’nde eşcinsel sapkınlar için Rabbimiz ne buyurmakta? Eşcinsel sapkınlık Kur’an-ı Kerim’de nasıl anlatılmakta?

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Foto - Lût aleyhisselâm, Hz. İbrâhim’in kardeşi Haran’ın oğludur. İbrâhim aleyhisselâm ile birlikte Irak’tan ayrılıp Filistin’e gitmiş, daha sonra da Ölüdeniz (Lût gölü) kıyısında yaşayan inkârcılık ve sapık ilişkiler (homoseksüellik) içinde bulunan Sodom ve Gomore halkını ıslah etmekle görevlendirilmiş bir peygamberdir (bk. A‘râf 7/80). İşte içinde eşcinsel sapkınlığın yasaklandığı ayetin de bulunduğu Şuara Suresi Arapça okunuşu ve Şuara Suresi Türkçe meali.

Lût aleyhisselâm, Hz. İbrâhim’in kardeşi Haran’ın oğludur. İbrâhim aleyhisselâm ile birlikte Irak’tan ayrılıp Filistin’e gitmiş, daha sonra da Ölüdeniz (Lût gölü) kıyısında yaşayan inkârcılık ve sapık ilişkiler (homoseksüellik) içinde bulunan Sodom ve Gomore halkını ıslah etmekle görevlendirilmiş bir peygamberdir (bk. A‘râf 7/80). İşte içinde eşcinsel sapkınlığın yasaklandığı ayetin de bulunduğu Şuara Suresi Arapça okunuşu ve Şuara Suresi Türkçe meali.

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