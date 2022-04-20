"Su altı peribacaları" turizm merkezi olacak

Muş Alparslan Üniversitesi Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İskender Dölek, AA muhabirine, Van Gölü kıyılarında yüzeye çıkan mikrobiyalitlerin ilgi çektiğini söyledi. Dünyanın farklı yerlerinde oluşan mikrobiyalitlerin en güzel örneklerinin Van Gölü'nde görebileceğini dile getiren Dölek, şöyle konuştu: "Jeosit ya da jeomorfosit olarak değerlendirilebileceğimiz bu yapılar, doğa turizmine merak duyan ve özel ilgi alanı doğa turizmi olanlara tanıtılarak bölge turizmine katkı sağlanabilir. Van Gölü'nün oluşumunda volkanik olaylar etkin. Volkanik olaylarla Van Gölü'nün ekolojik koşulları içinde yaşayan canlılar, volkanizma sonucu çıkan malzemelerle birleşerek bu çok özel ve ilginç şekilleri meydana getirebilmektedir. Oluşumları binlerce seneyi bulabiliyor. Van Gölü'ndeki seviye değişimleri önemli. Bunun takip edilmesi çevrede yaşayan insanlar için önem arz ediyor. Suların çekilmesiyle ortaya çıkan bu şekiller, özellikle bölgeye turizm çekiciliği kazandırmak ve destinasyon alanları oluşturmak adına önemli çünkü bunlar oldukça nadir şeyler."