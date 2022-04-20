"Su altı peribacaları" turizm merkezi olacak

Eşsiz güzellikteki Van Gölü mikrobiyolitlerinin yeterince tanıtılmadığını dile getiren Özel, ilgili kurumların, dalgıç dernekleri, tur operatörleri, belediyeler ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla hareket ederek hazırlanacak master planıyla bölgeye dikkat çekilebileceğini sözlerine ekledi. Adilcevaz Kültür Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Cumali Birol da mikrobiyalitlerin sahip çıkılması gereken bir değer olduğunu belirterek şunları kaydetti: "1993'de ilk kez tespit ettiğimiz mikrobiyalitlerin üzerinde dalış yaparak çektiğimiz görüntüleri paylaşıyorduk ama bugün herkes bunları çekebiliyor çünkü su çekildiği için ortaya çıktılar. Dünyada eşi benzeri olmayan mikrobiyalitlere sahibiz. Bunlar bizim için çok önemli ve değerli. Bunlar korunursa Van Gölü havzasındaki bütün şehirlerin kaderini değiştirebilecek yapıya sahip. Bunları turizme kazandırmak için çaba gösteriyoruz."