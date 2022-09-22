Stresle savaşan 5 bitki çayı

Ihlamur ve kediotu ile bitki çayı Bu stres önleyici bitki çayını hazırlamak için ağrı kesici, sapzm önleyici ve yatıştırıcı özelliklere sahip, uykusuzluk ve çarpıntı durumlarında yararlı olan kediotu bitkisini, özellikle stres ve anksiyete çekiyorsanız rahatlatıcı bir etkiye sahip olan ımhlamur ile birleştirmeniz yeterlidir. Baş ağrısı, yüksek tansiyon, bağırsak krampları ve sinirlilik nedeniyle taşikardi durumlarında oldukça etkilidir. Bu bitki çayını yapmak için 250 ml suyu kaynatın, bir çay kaşığı kuru ıhlamur ve bir çay kaşığı kuru kediotunu demleyin. Örtün ve 10 dakika demlenmeye bırakın. Süzün ve bu bitki çayını akşam yatmadan önce için.