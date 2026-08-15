Stratejik karar alındı: İsrail nedeniyle o füzenin üretimi acil olarak yeniden başlatıldı
Son yaşanan savaşlar ülkeleri savunma alanında yeni yatırımlar yapmaya iterken kritik füzelerin üretimi İsrail nedeniyle yeniden başlatıldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Son yaşanan savaşlar ülkeleri savunma alanında yeni yatırımlar yapmaya iterken kritik füzelerin üretimi İsrail nedeniyle yeniden başlatıldı.
ABD Savaş Bakanlığı, balistik füze savunma sistemlerinin temel bileşeni olan Standard Missile-3 (SM-3) füzelerinin imalat kapasitesini genişletiyor.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Boeing ve RTX ile varılan yeni mutabakat doğrultusunda SM-3 Block IB füzelerinin kritik parçalarının üretimi artırılırken, SM-3 Block IIA füze bileşenlerinin üretim altyapısının ise genişletileceği bildirildi.
İmzalanan yeni protokoller, RTX'in şubat ayında savunma yönetimiyle yaptığı ve stratejik mühimmat imalatını artırmayı amaçlayan uzun süreli anlaşmanın devamı niteliğini taşıyor.
Boeing’in de süreçte aktif rol almasıyla füze parçalarının imalatını hızlandırarak fabrikadan donanmaya kadar uzanan teslimat zincirini çabuklaştıracak. Savunma yetkilileri, bu hamleyle mühimmat tedarik ağının daha güvenilir hale geleceğini ifade ediyor.
Savaş Bakanlığı Tedarik ve İdame Müsteşarı Michael P. Duffey konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ordunun mühimmat gereksinimini güvence altına almayı hedeflediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Tedarik zincirlerimizi istikrara kavuşturuyor, mühimmat üretimini genişletiyor ve tüm savunma sanayi altyapımızı savaş koşullarına uygun üretim düzenine geçiriyoruz.”
ABD Savaş Bakanlığı ile RTX grubuna bağlı Raytheon şirketi, 4 Şubat 2026 tarihinde kritik askeri mühimmatların imalatını üst seviyeye çıkarmak için yedi yıla yayılan beş farklı çerçeve anlaşmasına imza atmıştı.
Tomahawk seyir füzesi, AIM-120 AMRAAM, SM-6 ve SM-3 serisini içeren bu stratejik plan kapsamında, SM-6 üretiminin 500 adedin üzerine çıkarılması, SM-3 IIA kapasitesinin büyütülmesi ve SM-3 IB imalatının ise hızlandırılması kararlaştırılmıştı.
SM-3 Block IB modelinin alımı daha önce durdurulmuş ve söz konusu füzeler Mart 2024’te paylaşılan 2025 Mali Yılı Başkanlık Bütçe Talebi listesinden çıkarılmıştı.
Ancak ABD ordusunun İsrail'i İran'dan atılan balistik füzelere karşı savunurken SM-3 füzelerini kullanması, bütçe kısıtlamasının ABD Kongresi tarafından sert şekilde eleştirilmesine yol açtı.
Kongre üyelerinin yaptığı yasal düzenlemeler neticesinde 2026 Birleştirilmiş Tahsisatlar Yasası bünyesinde SM-3 Block IB üretimi için 475 milyon dolarlık fon tahsis edildi. Ardından ABD Füze Savunma Ajansı (MDA), Mart 2026'da Raytheon ile yaklaşık 267 milyon dolar tutarında ek bir sözleşme imzalayarak 23 adet ilave SM-3 Block IB füzesinin imalat sürecini resmi olarak başlattı.
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