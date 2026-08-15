Avrupa ülkesinin hayalleri yıkıldı: Türkiye'nin anlaşması milyonlarca dolarlık IMEC planını iptal edecek

Bu anlaşmanın aniden ortaya çıkmadığı ve yazın Türkiye'nin bölgede attığı diplomatik adımların bir sonucu olduğunun altı çizilen haberde, Türkiye'nin savunma sanayisinde Suudi Arabistan'la birlikte üretime geçebileceği değerlendirmesi yer aldı. Haberde, anlaşmanın Yunanistan için dezavantajlarından birinin ise Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoruna (IMEC) ilişkin planların iptal edilmesi olabileceği aktarıldı. Öte yandan, Türkiye'nin Batı ile açık diyalog kanalları ve dinamik bir savunma sanayisine sahip olmasına, Suudi Arabistan’ın hem büyük enerji rezervlerine sahip olması hem de Müslüman dünyasında önemli bir yerinin bulunmasına ve Pakistan'ın nükleer silaha sahip tek Müslüman ülke olmasının altı çizilen haberde, tüm bu nedenlerle bu birlikteliğin rasyonel bir seçim olduğu belirtildi.